保羅迪諾在《蝙蝠俠》飾演大反派「謎語人」。（華納兄弟提供）

新版《蝙蝠俠》昨（3日）在台上映後口碑爆棚，台灣首日便開出超過800萬的票房佳績，全球各地的的首日票房總收入更是高達530萬美元（約1.5億台幣）， 目前在爛番茄上新鮮度為85％，爆米花指數為93％。片中蝙蝠俠對上高譚市最致命的威脅謎語人，導演麥特李維斯（Matt Reeves）也在電影裡探討他們對這座城市、犯罪與腐敗有著共同的哲學觀點。

許多人認為羅伯派汀森（Robert Pattinson）完美體現了「布魯斯韋恩」這個角色，片中的布魯斯韋恩剛化身為蝙蝠俠第2年，年輕憂鬱、全身散發虛無飄渺的氣息，還搞不太清楚怎麼當蝙蝠俠，雖然常常潛伏在高譚市的街頭，隨機打擊芝麻綠豆般的罪行，逐漸建立起復仇使者的形象，但各類罪犯卻仍四處橫行，其中最大的敵人就是用一連串的謎團犯下謀殺案的謎語人。羅伯說：「布魯斯絕對是個很極端的角色，通常蝙蝠俠都擁有強大力量，但他也才剛開始了解蝙蝠俠是什麼。而謎語人似乎知道很多關於蝙蝠俠和布魯斯韋恩的秘密，就連布魯斯韋恩本人都不知道。」

全身散發著不安氣息的「謎語人」，是高譚市最致命的威脅，設計一系列謎團謀殺高譚市的菁英份子，片中也探討布魯斯韋恩與謎語人的共同點，沒有蝙蝠俠其實就不會有謎語人。2人一樣受到創傷，導演麥特李維斯認為：「謎語人之所以會成為謎語人，是因為他看到蝙蝠俠的作為。」飾演謎語人的保羅迪諾（Paul Dano）也說「謎語人就是正義，他受夠高譚市陷入根深蒂固的貪汙腐敗的惡性循環」，謎語人想要揭露高譚市的腐敗，於是運用謎語與密碼，來嘲笑與戲弄高譚市，逐漸引導這座城市、蝙蝠俠發現真相。