俄羅斯大軍持續入侵烏克蘭，西方國家及國際企業不斷加碼經濟制裁，隨著制裁力道愈發強勁，俄羅斯金融體系幾近崩潰，有俄羅斯富豪警告，西方制裁對俄羅斯的經濟壓力可能是空前挑戰，這場危機將在三年內最為嚴重，是1998年危機的三倍，他呼籲俄羅斯盡快停火達成和平協議，以防止未來的經濟危機。

市場內幕報導，俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）創辦人、億萬富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在一場會議上表示，俄羅斯這場金融危機在至少三年內最嚴重，將是1998年危機的三倍，「這會是俄羅斯前所未有的挑戰」。

1998年俄羅斯遭遇盧布危機，貨幣盧布大幅貶值，當時俄羅斯債築高台宣布無法按時償還債務，經濟一片混亂之下，失業率暴增，引起一場嚴重的金融危機，促使國際貨幣基金組織、世界銀行展開救助計畫。

而如今俄羅斯入侵烏克蘭引起國際社會圍剿，制裁斷絕俄羅斯銀行的外匯存底，貨幣盧布暴跌，俄股也被視為「不可投資」，信用評級也遭惠譽、穆迪等國際信評機構評為「垃圾級」。

德里帕斯表示，制裁形成一道新的鐵幕，俄羅斯與西方國家隔成兩個世界，俄羅斯必須結束在烏克蘭的戰火，並同意停火達成和平協議，以防未來進一步的經濟危機。