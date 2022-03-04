在網路上可以暢所欲言，並不表示可以口無遮攔。一名女網友看到最近引起軒然大波的「買烏克蘭女性」文章，好奇大家會不會因為男生在網路上的言行不妥，而改變與對方交往或交友的意願，掀起網友熱議，不少人點頭直呼，「網路上的樣子才是最真實的樣子」。

一名女網友2日在PTT的WomenTalk板以「男生在網路上的言論會影響妳交往意願嗎」為題發文，表示看到PTT有人想買烏克蘭女性的文章，甚至被翻譯成英文轉傳到reddit引起軒然大波，讓她不禁好奇，「如果身邊的男生在網路上有類似言論，會影響妳跟他交往或交友的意願嗎？」

對此，不少網友坦言會受影響，「網路上的樣子才是最真實的樣子」、「有些人在網路上才會露出本性」、「一個人說出來的話能反映出這個人的價值觀、思考方式和水準，現實中嘴砲跟網路上嘴不一樣，會在保留永久紀錄的網路上進行不負責任發言，給人的感覺很不可靠」。

也有網友認為這種情況不分男女，「絕對會，男女都一樣，連朋友都不想當」、「仇男、公主病、叫男人請客的女生，一律拒絕往來」、「會啊，在網路上看到公主言論當然打槍」、「我曾拒絕過轉發仇男言論的女生」。還有人笑稱，「所以現代擇偶除了看酒品、車品、牌品，還可以看網品」。