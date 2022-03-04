美國勞工部4日公布2月就業數據，從非農就業人數到失業率都比市場預期來得強，外界認為強勁的就業市場令通膨壓力不斷增加，幾乎可以肯定聯準會將從本月中開始連串升息來抑制通膨。

2月非農就業人數增加67.8萬人，遠超過市場預估的增加44萬人。目前美國就業人數較2020年2月新冠疫情爆發前水準低210萬人。專家認為今年內就業人數將返回疫前水準。

1月非農人數，從原先公布的增加46.7萬人，往上修正至48.1萬人。

2月失業率，從1月的4％下降至3.8％，創疫情爆發後新低，低於市場預估的3.9％。疫前失業率為3.5％。

2月勞動力參與率，從1月的62.2％上升至62.3％，創2020年3月來新高。

外界關心的2月平均時薪為31.58美元，幾乎跟1月持平，低於市場預估的上升0.5％。儘管如此，跟去年同期相較仍上漲5.1％。專家認為在人力供應緊張下，雇主仍繼續提高薪資待遇來留住員工。

這是聯準會將在15日到16日間舉行貨幣政策會議前公布的重要經濟數據，外界預期其會做出2018年以來首次升息的決定。

美國銀行全球經濟部主管哈瑞斯（Ethan Harris）說，目前勞動市場的人力供應持續緊張，而且沒看到薪資強勁增長趨勢有結束的跡象。他預期全年薪資較去年增長近6％。

聯準會最大任務是充份就業和物價穩定。目前聯準會正達成其充份就業目標，哈瑞斯認為其為了抑制持續攀高的通膨率，將會展開連串升息的行動。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增7.5％創四十年新高，專家預期下周公布的2月CPI年增率會進一步攀升。外界擔心若薪資增幅太強勁，就會帶動物價走高，然後反過來增加薪資上漲壓力，從而陷入推升通膨的惡性循環之中。