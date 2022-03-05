法國精品集團愛馬仕（Hermes）今天宣布，所有在俄國的門市將於今天稍晚暫時關閉，並暫停在俄國的所有商業活動。

法新社報導，愛馬仕在俄國共有60名員工、3家門市，其中一家位於莫斯科紅場（Red Square）的古姆百貨公司（Gum）內。

愛馬仕在職場社交平台領英（LinkedIn）官方帳號表示，「由於對歐洲現階段情勢深感關切，我們遺憾決定從3月4日晚間起，暫時關閉在俄羅斯的門市，並暫停所有商業活動」。

愛馬仕表示，將持續支援俄國當地團隊。

愛馬仕上個月公布財報時，曾表示計劃於今年在聖彼得堡展店，但今天接受法新社訪問時表示，展店計畫已經「無限期延後」。

多家跨國企業都宣布暫停在俄羅斯業務，包括瑞典知名連鎖家具家飾品零售商「宜家家居」（IKEA）。

IKEA宣布關閉在俄羅斯的門市，並暫時停止在俄羅斯和白俄羅斯的業務，但將支付俄國近1萬5000名員工至少3個月薪資。

IKEA在3日給法新社的聲明中表示，「戰爭對人類造成巨大影響，也嚴重影響供應鏈與交易環境。」

IKEA在俄羅斯有將近1萬5000名員工、17家商店和3個生產基地。截至去年8月的一年，俄國是IKEA的全球第10大市場，營業額18億美元，占IKEA全部營業額4%。

另一家瑞典知名企業—零售服飾公司海恩斯莫里斯公司（H&M）也暫停所有在俄羅斯的銷售。俄國是H&M第6大市場，2021年第4季占集團銷售4%。

其他宣布暫停業務的還有科技公司英特爾（Intel）、旅宿訂房業者Airbnb、蘋果公司（Apple）、埃克森美孚（ExxonMobil）、福特汽車（Ford）和波音公司（Boeing）等。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110304