大樂透頭獎1億元1注獨得 台中市開出 23:252022/03/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透第111028期今晚開獎，頭獎1注獨得新台幣1億元。(示意圖/資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第111028期今晚開獎。中獎號碼為01、03、31、30、29、18，特別號26；派彩結果，頭獎1注中獎，在台中市開出，獎金新台幣1億元。 大樂透今天頭獎在台中市北區建德里興進路96號的鑫立富彩券行開出，1注獨得。 貳獎1注中獎，獎金165萬2277元。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1110304 2月15日大樂透頭獎未開出 下期頭獎保證1億元 大樂透1.7億頭獎1注獨得！ 苗栗公館興煥投注站開出 #開出 #中獎 #1億元 #1注獨得 #大樂透 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶拿4200萬大紅包 大樂透今晚最後一次加開 12:102022/02/15 財經 《傳產》樂透百萬獎金變頭款 專家點名新北這幾區成家有望 15:062022/02/17 財經 大樂透百萬獎金得主這樣做 資產放大變5倍 14:472022/02/17 財經 台積電股價開盤漲12元 市值增加3111億元 11:152022/02/16 財經 大樂透頭獎槓龜！春節大紅包開出32組 每組爽拿131萬 22:072022/02/15 財經 今晚最後一期！4200萬大紅包、頭獎1億大樂透獎號一次看 20:372022/02/15 財經 三井不動產開出台南第一家outlet 試賣期吸客16萬人次 16:332022/02/23 財經 國旅券加碼抽！中獎名單出爐 下波5／2再開抽 18:502022/03/03 生活 台南三井Outlet連假首日狂湧4萬人 警1天開出200張違停罰單 15:512022/02/27 生活 漲價照樣熱賣 Burberry、YSL展新店 04:102022/02/18 產業特刊 不畏疫情逆勢成長 中科2021營業額衝上兆元創歷史紀錄 15:332022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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