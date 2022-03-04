大樂透第111028期今晚開獎。中獎號碼為01、03、31、30、29、18，特別號26；派彩結果，頭獎1注中獎，在台中市開出，獎金新台幣1億元。

大樂透今天頭獎在台中市北區建德里興進路96號的鑫立富彩券行開出，1注獨得。

貳獎1注中獎，獎金165萬2277元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1110304