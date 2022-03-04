女星林佩瑤過去曾是中華航空空服員，在2007年參加歌唱節目《超級星光大道2》受到關注，好歌喉加上出眾外型，讓她有了「最美空姐」封號，近年升格人妻並結束空中飛人的工作，人氣依然居高不下；最近知名網紅「Millie & Ella-Grace」分享一段林佩瑤出遊時高歌一曲的影片，大讚隨便唱就像開演唱會，證明她唱功過15年沒退步。

4日晚上知名育兒網紅「Millie & Ella-Grace」在臉書發文，透露不久前和多位好友到宜蘭度假，一行人中包括有「最美空姐」封號的林佩瑤，在民宿裡林佩瑤忍不住高歌一曲，讓她忍不住直呼「隨便唱個兩句就好聽到像開演唱會」；事後還說，小朋友在聽完林佩瑤唱完〈Chandelier〉後深深愛上，每天要聽100次才夠，讓他們全都樂翻。

最近知名網紅「Millie & Ella-Grace」分享一段林佩瑤出遊時高歌一曲的影片，大讚隨便唱就像開演唱會，證明她唱功過15年沒退步。(圖/ 摘自Millie & Ella-Grace臉書粉絲專頁影片)

林佩瑤當年為了圓歌手夢，一度暫時留職停薪參加比賽，雖然沒有獲得冠軍，但還是以獨特嗓音和自身魅力，進入《星光2》最後十強，最終獲得第九名好成績；之後林佩瑤回歸空服員工作，但還是積極經營社群，至今都還有不少粉絲追隨，而2019年8月林佩瑤宣布辭去空服員工作，結束13年空中飛人的經歷。