3月3日上午，全台發生無預警大停電，超過500萬戶無電可用，災情遍布全台，引發民怨。中廣董事長趙少康表示，民進黨該賠償此次大停電的損失100億。

趙少康4日在臉書貼文表示，民進黨該賠償這100億。303無預警大停電，至少造成100億元損失。錯誤的政策比貪汙更可怕，因為他們的能源政策錯誤，造成大家的損失，居然是由台電負責賠償，等於是要納稅人賠償，這樣還有天理嗎？這100億的損失不就應該由民進黨賠償嗎？

趙少康接著表示，民進黨及總統蔡英文的「非核、無碳、綠能、穩定、低價」，聽起來好像在天堂裡，但至蔡英文任內5次大停電，不就是給她當頭棒喝嗎？她的執迷不悟、擇惡固執，不是由全民付出慘痛的代價？

趙少康認為，核一、核二廠除役，當然導致北部更缺電，就更增加南電北送的負擔。50%的天然氣發電更是國安問題，全世界有哪個國家自己不產天然氣，卻用進口天然氣發電50%的？這不是置國家安全於不顧嗎？不是把缺電風險暴露給對岸？

網友認為，「看到民間受到如此巨大的損失，稍有廉恥的人，都會內心不安，可惜民進黨的政客，好官我自為之，是不會賠的…」、「四個不同意，損失上百億」、「他們不理的」。