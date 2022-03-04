電視廣告若畫面吸睛加上有記憶點，就能成功吸引觀眾目光，讓人記憶猶新，而當年紅極一時的「控八控控」中醫診所廣告，相信大家也不陌生，沒想到10年過去，在廣告中扮演銅人的模特兒，真實身分終於曝光，不僅曾是節目《大學生了沒》的固定班底，還是周杰倫的御用健身教練。

時常在電視上輪播的「控八控控」中醫診所廣告，是即使你沒有坐骨神經痛，也一定看過的廣告，內容就是醫生和模特兒站在簡陋的背板前，醫師面對鏡頭一板一眼介紹坐骨神經痛，表情聲色僵硬，還拿著指揮棒對著身邊僅穿一條肉色三角褲、身材精壯的銅人進行解說，而銅人也會隨著解說變換動作和表情，過程簡樸卻莫名有反差感，讓人看過就難以忘懷，笑點十足又讓人記憶猶新。

浩克曾擔任周杰倫的御用健身教練。(圖／取自浩克爸爸臉書)

而現有眼尖網友發現，廣告中的銅人模特兒，其實是「浩克」陳弘璟，他曾是節目《大學生了沒》的固定班底，還參與過電影和MV演出，身材精壯的他征戰過各大健美比賽，還是周杰倫的御用健身教練。

浩克現已結婚生子。(圖／取自浩克爸爸臉書)

現已結婚生子的他，目前是健身教練，常會透過社群分享生活點滴，而他本人也曬出廣告影片表示「這幾天有很多朋友問我是不是有拍控八控控，10年前的我真幼齒」，網友也驚呼「什麼！已經十年了？」讓他也自嘲「現在都變奶爸」，還有人稱讚「經典之作」、「現在身材更壯了啊」。