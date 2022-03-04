絲凱布朗樂於自己發明特技、添加個人風格，未來更是潛力無限。（Discovery提供）

莉莉赫維什是世界上數一數二的骨牌藝術家，更是這個專業領域中唯一的女性。（Discovery提供）

國際婦女節即將到來，這個節日的初衷為紀念女權運動而設立，倡導女性應享有經濟自主權、性別平等、尊重與保障女性在工作與家庭的人身安全，具有提醒著女權腳步持續前進的意義。Discovery頻道響應國際婦女節，精心規劃《國際婦女節 做我自己特輯》，於3月8日當天， 播出3位女性勇於做自己並在世界發光的故事。

曾演出《金髮尤物》、《地獄怪客》等賣座電影的莎瑪布萊兒（Selma Blair），2018年被診斷出罹患罕見疾病—多發性硬化症（Multiple Sclerosis）， 這種疾病會讓病患失去自理以及工作能力，造成行動上的不便，甚至連說話都變得困難，讓她苦不堪言。儘管面對無盡的病痛與折磨，這位單親媽媽仍持續努力扶養稚子，與病魔對抗，並不時發揮其戲劇天賦與幽默感自嘲。《莎瑪布萊兒的罕病之路》（Introducing Selma Blair）紀錄了她的心路歷程，她令人動容的故事更激勵了全球患有同樣罕病的患者。

天才滑板少女絲凱布朗（Sky Brwown ）的故事同樣很激勵人心，這位英日混血的小女生可說是在滑板上長大，她也是職業衝浪選手，嫻熟高超的技術實力、別樹一幟的風格讓世界滑板冠軍與衝浪冠軍都讚不絕口，從4歲開始學習滑板，雖然一路跌跌撞撞，但她勇敢向前， 她曾說 ：「我想靠參加奧運鼓舞女生勇於嘗試，不要覺得自己太年輕或是女生就辦不到！」勇不放棄的精神，使她在2020東京奧運會上獲得女子公園滑板賽銅牌，成為英國夏季奧運史上最年輕的獲獎選手，《飛吧！滑板少女》（Reaching The Sky）將帶觀眾一探她邁向奧運之路的過程。

另一位用天賦與努力讓世界看見的女性則是23歲的骨牌藝術家莉莉赫維什（Lily Hevesh）， 不但是骨牌藝術領域中唯一的女性代表人物，也是極為少見的亞裔創作者。她在Youtube 上的影片， 總瀏覽量超過10億，骨牌讓害羞靦腆她與許多志同道合的人相遇，自由發揮並共同創作，連威爾史密斯、凱蒂佩芮、吉米法倫等無數名人都爭相與她合作。《莉莉推倒全世界》（Lily Topples The World）將為觀眾介紹她如何透過社群媒體風靡世界的歷程！

Discovery 《國際婦女節 做我自己特輯》下周二（8日）晚間6點，娓娓述說女性如何在多元領域取得卓越成就、以堅毅女力激盪出的絢麗非凡成就喝采。