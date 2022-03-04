俄烏戰火持續延燒，俄軍佔領烏克蘭境內歐洲最大核電廠，10年美債殖利率暴跌至1.748%；美國2月非農就業數據大增67.8萬人，大幅超出市場預期，創下自去年7月以來最大增幅。俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭，牽動市場緊張情緒，美股早盤3大指數開低，道瓊工業指數跌逾400點，那斯達克指數跌約0.6%。

截至台北時間22點32分，道瓊工業指數下跌401.89點（或1.19%），暫報33392.77點；那斯達克指數下跌64.69點（或0.48%），暫報13473.25點；標普500指數下跌35.60點（或0.82%），暫報4327.89點；費城半導體指數下跌21.2點（或0.63%），暫報3318.56點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果下跌0.92美元（或0.55%），暫報165.31美元；台積電ADR下跌1.19美元（或1.1%），暫報107.6美元；聯電ADR下跌0.12美元（或1.26%），暫報9.40美元。

美國勞工部周五（4日）公布2月非農就業數據，新增67.8萬人，遠超市場預期的40.3萬人及前值修正後的46.7萬人；失業率來到3.8%，優於市場預期的3.9%及前值4%，顯見就業市場穩健復甦。