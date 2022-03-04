去加油站加95無鉛汽油卻加錯成92無鉛汽油該怎麼辦，有網友在臉書發文表示，95無鉛汽油被錯加成92無鉛汽油，後來經加油站站長出面協助，混入98無鉛汽油後，剩餘補足95無鉛汽油，讓原PO表示車子加3種油「會不會出毛病」；網友則表示「站長正確」其差別在辛烷值不同。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示下班回家前繞去加油站，他和加油員表示95無鉛汽油加1000元，卻被加錯成92無鉛汽油他立刻阻止，隨後他見加油站站長出面表示，92無鉛汽油加多少量，就補多少量的98無鉛汽油，其餘再加95無鉛汽油，他感到很神奇，並懷疑車子可以吃三種汽油「車子會不會出毛病」。

貼文一出網友紛紛留言表示「不要混到柴油就好」、「站長正確，你要注意的是只付95的錢」、「三種油，差別在抗暴震劑，量多少而已，最基礎油就92」、「汽油車~別加柴油了，92、95、98都可以」、「偶爾混到油沒關係」、「不會有問題，只是辛烷值不同而已」。

關於辛烷值部分有網友表示三種無鉛汽油差別在於辛烷值，高辛烷值給壓縮比高引擎使用，如渦輪增壓引擎，或是超跑引擎；若是一般市售自然進氣車引擎，使用92汽油是沒問題的，並提到原廠手冊有建議的汽油號數。

另外也有網友問原PO價錢麼算，原PO表示加錯的92無鉛汽油170元不收費，之後再加入98無鉛汽油170元，及830元的95無鉛汽油，剛好湊成1000元加油費。

他加95汽油變92，站長出面協調「3種混搭」；網友表示辛烷值不同，車不會有問題。（翻攝自爆廢公社公開版）