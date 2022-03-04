俄羅斯與烏克蘭烽火連天，俄羅斯債券遭信評機構打入垃圾等級，也有無法支付債息的風險；投信投顧公會今晚間更新投信基金在俄羅斯曝險部位數據，考量以「涉險國家或地區」為篩選基礎，統計至今年2月底，全體投信基金投資俄羅斯曝險部位增至269億元，其中，債券金額增至約262 億元、股票金額約為7億元。

投信投顧公會進一步指出，目標到期債券基金有54 檔，債券金額約104 億元，統計至2月底全體投信基金約269億元，與目標到期債券基金約104億元的債券金額；公會解釋，由於曝險部位並非全是註冊在俄羅斯的債券，還包括公司主要業務與俄羅斯有關，但尚未在俄羅斯註冊公司所發行的債券，才需要持續更新數字。

投信投顧公會3月1日發布的曝險數據，統計資料是截至1月底，全體投信基金投資俄羅斯部位約198億元，其中債券金額約186億元、股票金額約12億元，投資金額占全整體基金規模比重0.4％；整體投信基金僅17檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額僅15.6億元，該數據是以「債券、股票發行公司所在國」或「債券註冊國」為篩選基準所統計的曝險部位。

投信投顧公會解釋，這次公布的數字是以「涉險國家或地區」為主，是指投資標的(債券、股票)承擔的國家風險，例如：債券、股票發行公司所在國為荷蘭，但因公司主要業務與俄羅斯有關，因此，基金投資該公司發行債券、股票的「涉險國家或地區」為俄羅斯，而非債券、股票發行公司的所在國(荷蘭)，以前項所述「債券發行公司所在國」及「涉險國家或地區」所做的統計，係所採用的篩選基準不相同，才與先前計算的曝險部位造成差異性。