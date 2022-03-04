聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周四（3日）出席參議院銀行委員會時表示，俄羅斯入侵烏克蘭很可能推高通膨。這對原本預期物價壓力將在未來數月減緩的Fed是一大打擊。

鮑爾指出，基於俄國在全球能源與商品市場的重要地位，「我們至少在一段時間會看到通膨壓力上升。」

他還補充，過去兩周油價遽升的情況如果持續，將讓汽油價格也跟進上漲。在美國就業市場已出現過熱跡象，加上企業、消費者預期未來物價還會上漲，這對致力控制通膨的Fed實屬非常不利的發展。

鮑爾聲稱他很同意賓州共和參議員杜米（Pat Toomey）的看法，就是俄烏戰爭已經改變風險狀況，特別是在通膨方面。不過迄今為止，這場戰爭尚未改變Fed在3月決策會議上將啟動升息循環，並把利率調高1碼的立場。

他坦承，這場戰事、加上西方國家隨之而來對俄國的制裁與企業相繼從俄國撤回業務，都讓情勢發展變得更加不確定。然而Fed在此敏感時機進行任何決策，都須更加警覺與靈活。

目前正等待參院針對第二任期進行確認投票的鮑爾，在聽證上被問到是否會仿效前Fed主席伏克爾（Paul Volcker）在80年代為壓制通膨而大舉升息，但之後也讓美國經濟陷入衰退，鮑爾的回答是「會」。

他強調Fed無法容忍長時間讓通膨處在高位，這意味即使經濟可能受到威脅，Fed在必要時將採取激進升息行動，以抑制通膨續升。

根據美國勞工部發布數據指出，1月消費者物價指數（CPI）年增7.5％，不僅高於去年12月增幅7％，更創下40年以來新高。

鮑爾還聲稱，這場戰爭已令他對於供應鏈受阻問題在短期間可能出現改善的預期漸感悲觀。Fed在去年曾把供應鏈瓶頸歸咎於通膨升高，當時它預期通膨壓力應在未來數月減緩，Fed並不需要進行任何政策回應。但之後發展未如預期，鮑爾坦承Fed應該早點採取行動，不過這樣情況過去並無先例可循。