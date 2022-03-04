Omicron變種病毒的確診案例出現緩和跡象，但美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）仍預期市場對新冠肺炎疫苗的需求不墜，2022年新冠疫苗銷售額合計上看510億美元。

輝瑞預期2022年新冠疫苗銷售額將達320億美元，莫德納預估至少190億美元。上述數據只是最低金額，反映已經簽約的銷售數字。若是疫情復燃，銷售額可望更高。輝瑞與莫德納在2月法說會公布的銷售額預測，分別較前次公布的金額提高10億和20億美元。

全球兩大新冠疫苗製造商2021年賺得盆滿缽滿。輝瑞2021年新冠疫苗全球銷售額達367億美元，占全年營收812億美元的45％。新冠疫苗是莫德納唯一商業化的產品，2021年銷售額達177億美元，幾乎占全年營收185億美元的全部。

兩家公司也呈報亮眼獲利。新冠疫苗問世後，莫德納轉虧為盈，2021年淨利高達122億美元，扭轉2020年淨損7.47億美元頹勢。輝瑞2021年疫苗毛利率超過20％，2022年預估小幅成長。

輝瑞與莫德納皆預期疫情將逐漸變成地方流行病，病毒對社會的衝擊不如先前嚴峻。傑富瑞（Jefferies）分析師Michael Yee表示，預期莫德納2022年將有強勁的一年，但未來的疫苗需求還很難說，因為全球許多地區Omicron確診案例大幅下降。

隨著疫情緩和，疫苗的的需求前景也引發市場討論。新冠疫苗是莫德納唯一的產品，該公司的動向格外受到關注。

莫德納日前表示，公司的最終目標是研發出抵禦三大呼吸道病毒－新冠、流感與呼吸道融合病毒（RSV）的加強劑，讓民眾每年接種。

至於輝瑞，市場將注意力移至其新冠口服藥Paxlovid，預期口服藥將是輝瑞2022年重要的營收來源。