俄羅斯入侵烏克蘭今天進入第9天，期間猛烈砲擊烏國東南部的歐洲最大札波羅熱核電廠，引發核安擔憂及各界譴責。英媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基過去一週至少3度躲過俄國暗殺。

● 俄軍砲擊烏克蘭札波羅熱核電廠

俄軍今天砲擊並占領烏克蘭札波羅熱核電廠，導致附近5層樓高訓練大樓陷入火海。有官員指稱，札波羅熱核電廠附近輻射數值升高，引發關於核安事故的擔憂。

烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄方訴諸「核子恐怖」、想讓車諾比核災「重演」。烏國外長呼籲俄軍停止攻擊這座核電廠，並稱若核電廠爆炸，恐比車諾比核子事故嚴重10倍。

英國首相強生也抨擊，俄羅斯總統蒲亭危及整個歐洲的安全。日本內閣官房長官松野博一痛批俄軍「野蠻」，並宣布援助烏克蘭防彈背心、鋼盔等裝備。

國際原子能總署表示，札波羅熱核電兩名負責廠區安全的人員受傷，但幸好6座核子反應爐全未受到影響，現場也未偵測到幅射外洩情況。

烏克蘭政治評論員指控，這是俄軍的另類核武攻擊。美國退役將領則認為，這座核電廠具戰略價值，破壞它就能阻礙當地通訊。

●英媒：烏克蘭總統至少躲過3次暗殺

英媒報導，澤倫斯基過去一週以來，至少3度逃過俄國暗殺。有兩個不同組織被派出，奉命奪取他的性命，包括克里姆林宮支持的傭兵組織瓦格那集團及車臣特種部隊。

據報導，反戰俄羅斯人士向烏克蘭政府官員通風報信，提供關於這些襲擊計畫的情報，讓澤倫斯基躲過對他的暗殺行動。

與此同時，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆受訪時表示，希望「俄羅斯有人」出來刺殺蒲亭總統，以結束俄烏戰火。

據烏克蘭當局統計，截至3月4日，俄國已有9166名軍人喪生，以及33架軍機、37架直升機、251輛戰車遭到摧毀。

●俄羅斯嚴加打壓媒體

外媒報導，自侵烏戰爭以來，俄羅斯試圖壓制國內新聞自由，俄國官媒報導內容與新聞自由國家相比，宛如另一個平行宇宙。

根據法新社和非政府組織實測，在俄羅斯無法完全連上社群媒體巨擘臉書和一些西方與俄國媒體網站。顯示在烏克蘭戰事如火如荼之際，莫斯科嚴控境內批評聲音。

俄羅斯警方今天搜查俄國最知名人權團體「紀念」的辦公室。有部分俄國人因為憂心西方制裁，搶搭列車前往芬蘭首都赫爾辛基。

據報導，在俄烏戰事加劇之際，有俄國男性害怕當兵，試圖逃到尚未禁止俄國航班的地方，即便機票飆漲仍要逃跑。

●西方與俄國從「新冷戰」轉為「熱戰」

針對烏克蘭情勢，俄羅斯對外情報局長表示，以「新冷戰」描述俄國與西方的關係已不符合，因為情勢已經轉「熱」。

一名美國官員則告訴路透社，五角大廈已與俄羅斯國防部建立軍事熱線，避免「誤判、意外軍事事件和衝突升高」。

美日澳印領袖已召開四方安全對話（Quad）視訊會議，會後發布聯合紀要並未譴責俄羅斯入侵烏克蘭。此次會議未達成譴責俄羅斯共識。

聯合國人權理事會就烏克蘭問題召開緊急辯論，但中國代表在會中表明，中國反對設立烏克蘭問題獨立國際調查委員會，指人權理事會介入只會「激化矛盾」。

德國總統史坦麥爾表示，他已為烏克蘭「長期」戰事做好準備。日本首相岸田文雄呼籲，中國應採取負責任行動，也稱俄羅斯符合「侵略」一詞。

摩爾多瓦總統桑杜已簽署加入歐洲聯盟的正式申請書，在俄羅斯侵略鄰國烏克蘭之際，加速依循親西方路線。

●全球更多企業抵制俄國

全球最大兩家汽車製造集團豐田及福斯表示，將暫停在俄國境內生產設施營運。此外，德國汽車製造商賓士及BMW也已暫停在俄羅斯的生產，並暫停出口車輛至俄國。

另一方面，科技公司英特爾及旅宿訂房業者Airbnb宣布，將暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務，加入美國科技業者因俄國入侵烏克蘭而撤出莫斯科的行列。

此外，瑞典知名連鎖家具家飾品零售商「宜家家居」（IKEA）宣布，將關閉在俄羅斯的門市，暫時停止在俄羅斯和白俄業務。

●亞投行暫停俄國及白俄有關業務

由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）宣布，已暫停與俄羅斯和白俄羅斯有關的一切活動並進行審查。外媒分析，中俄關係可能因此受到衝擊。

標普全球評級（S&P Global Ratings）指出，俄羅斯侵略烏克蘭引發西方制裁，導致俄羅斯債務違約風險升高，將其債信評級調降至CCC-。（編輯：陳正健/核稿：劉學源）1110304