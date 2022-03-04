近年台灣不斷跳電、停電，讓民生與產業備受威脅，但民進黨錯誤的能源政策卻依然故我，甚至找各種藉口掩蓋缺電問題，宣稱「台灣不缺電」，國民黨主席朱立倫直言，「台灣民眾已經無法忍受！」

朱立倫今（4）日在臉書質疑，近年幾次跳電曝露出供電系統老舊的問題，蔡政府五年來依然沒有解決。2017年8月15日大停電後當天，蔡英文總統在臉書上寫下「（供電）系統非改不可，會列為未來徹底檢討改革的重點。將近五年過去了，蔡政府改革了什麼？

朱立倫指出，我們一再強調，蔡政府對於再生能源的「五三二」規劃（燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%）過於樂觀，導致台灣能源與發電結構扭曲傾斜，更讓「點亮台灣」變成「缺電台灣」與「空汙台灣」。

朱立倫痛批，當今天台中火力發電廠7部機組，因為蔡政府能源政策失敗，被迫要「火力全開」以支援用電，我們看到台中的天空灰濛濛一片，民進黨竟然還敢甩鍋帶風向，說是台中盧秀燕市長阻擋燃氣、「拿中火當政治提款機」，完全是顛倒是非！當去年經濟部特許讓中火加蓋燃氣卻不拆除老舊燃煤機組，台中根本無法阻擋，難道民進黨不是犧牲台中人的健康，為自己的錯誤政策買單嗎？

朱立倫說，台灣缺電，「民進黨是欠電」，如今看來民進黨執政的成績單連被電的資格都沒有，而是完全失能、被人民死當。換人才能換政策，我們不能讓錯誤的能源政策繼續傷害台灣。