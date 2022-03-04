俄羅斯拿下歐洲最大的札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠，不過期間當地卻遭到砲擊，導致傷亡和部分設施損毀，外媒整理出一系列相關資料，讓外界迅速理解事件與後續發展。

1. 札波羅結核電廠是什麼？

《衛報》（The Guardian）報導，札波羅結核電廠位於烏克蘭南部，距離首都基輔約550公里，是歐洲最大的核電廠，擁有6座VVER-1000壓水反應爐，佔烏克蘭總發電量的20%以上、接近烏克蘭核能總發電量的50%，足以提供約400萬戶家庭使用。

2. 發生了什麼事？

烏克蘭當局表示，札波羅結核電廠4日凌晨遭到俄軍砲擊，導致一座訓練用建築發生火災，稍後當地遭到俄軍佔領；烏克蘭國家緊急服務處（State Emergency Service）表示，火勢不久後便被撲滅。

3. 有什麼影響？

烏克蘭外交部指出，有數人在火災中喪生或受傷，所幸國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，所有反應爐皆未受到影響，現場也未發現輻射外洩的狀況。不過目前6座反應爐中僅有1座仍維持運作。

4. 核電廠能承受砲火嗎？

英國國防部首席核子科學與技術事務顧問、倫敦帝國學院（Imperial College）材料物理教授葛林姆斯（Robin Grimes）告訴「英國廣播公司」（BBC），反應爐能承受地震等自然災害，但其設計目的「並非用來抵擋砲彈等爆炸性彈藥」。

《富比世》（Forbes）也指出，若核電廠不慎被飛彈、火箭或火砲等武器誤擊，就算未直接擊穿反應爐的防護結構，也可能殺死管理人員，或摧毀反應爐安全感測器、指管設施，甚至最關鍵的冷卻系統等。