國際能源總署（IEA）3日呼籲，歐盟不應與俄羅斯簽訂新的天然氣供應合約，如此才能降低對於俄國天然氣的依賴。歐盟負責能源事務的執委辛森（Kadri Simson）回應表示，若俄國決定停止供氣給歐盟做為報復西方制裁的手段，他們也已做好準備。

IEA周四提出一項包含十項要點的計畫，可讓歐盟在一年內減少三分之一的俄國天然氣進口。

除了要求歐盟不再與俄國簽訂天然氣合約外，另外九項建議包括：以其他國家天然氣供應取代、引進天然氣最低儲量制度、加速部署再生能源、提高低碳能源電力生產、針對電力公司暴利加重課稅轉而補貼消費者、鼓勵節約能源、用熱泵取代燃氣鍋、提升建物與企業能源使用效率，以及推動電力來源多元化。

IEA表示，俄羅斯將天然氣資源做為「經濟與政治武器」，而這顯示出，歐盟必須迅速降低對於俄國天然氣的依賴，同時也要加速提高再生能源占比。

辛森周四接受財經媒體CNBC訪問時表示，歐盟已備妥應變計畫，以因應天然氣部分或完全中斷情況。