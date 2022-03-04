不少家長都會趁休息日，帶著自家寶貝外出踏青，到公園走動玩樂，但這座公園有家長敢帶小孩去嗎？網友在臉書貼出一張兒童公園的迷宮設施照片，只見這座迷宮從遠處望去，有如「墓仔埔」般，讓人毛骨悚然，引發熱議。

男網友在臉書《爆廢公社》貼出了兒童迷宮照片，詢問大家「這座迷宮你們覺得從遠處看過去，看起來像什麼」，只見照片中的迷宮設施，其配色與外觀，有如公墓般讓人毛骨悚然。

果不其然，不少網友紛紛留言：「猛一看真的很像...」、「晚上到這裡真的會嚇死」、「說不盡的莊嚴」、「藝術好難懂...」、「千碑千碑再千碑...」、「真的有夠像」、「有很多看不見的阿公阿嬤」、「何止像，根本就是吧」、「夜總會啊」、「提升走迷宮的恐懼感效果」，也有人一眼就認出地點在南科。

事實上，這座迷宮位在南科兒童遊戲場，叫做「花朵迷宮」，其實深受不少網美喜愛，是絕佳的拍照打卡地點，只是從不同角度看，也的確讓許多人覺得看起來像墓仔埔，引起討論。