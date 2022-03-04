今日聯合報頭版出現1則道歉啟事，內容是男方向前女友道歉並提及6項「不該」，超詳細情節讓網友看傻，連陶晶瑩也驚呼「藏了多少故事」，照片在網路瘋傳，而DJ金寶分享照片後，女方疑似現身希望DJ金寶刪除文章，女方說不希望男方被肉搜，「我不希望後面越演越多，造成更大傷害」。

該男子在聯合報頭版刊登道歉啟事，內容提及「不該吵架時不接電話讓人找不到，不該用報警方式處理感情事，更不該請同事騷擾蘇小姐媽媽，不該在鬧分手後，為了買狗飼料單獨載女同事去大賣場，不該置之不理與同事去尾牙唱歌，並讓同事傳買春訊息給我；交往期間不該在下班時間跟女同事聊天，找以前女性朋友」。

該名男子最後提到「浪費蘇小姐8年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決，本人深感抱歉。道歉人：李XX」，文章意外在網路上掀起討論；藝人陶晶瑩說「到底藏了多少故事。好復古、好複雜」，網紅鬼才阿水則笑說可以拍成八點檔，而DJ金寶分享照片後，疑似遭到該名「蘇小姐」私訊要求下架。

DJ金寶分享照片後，女方疑似現身希望DJ金寶刪除文章，女方說不希望男方被肉搜，「我不希望後面越演越多，造成更大傷害」。（翻攝自DJ金寶臉書）

該名「蘇小姐」私訊DJ金寶說不希望刊登的李姓男子肉搜，希望DJ金寶能將此照片刪除，「我只能請你撤下，我不希望後面越演越多，造成更大傷害」；其他網友則留言「好笑！不是要求登報道歉嗎？為何怕肉搜」、「不是呀，他都登報了還不准許他人轉貼？莫名其妙」。