不少人都有在外租屋的經驗，不過一名男網友表示，昨（3日）晚房東突然告知要幫忙分攤地價稅與房屋稅共6670元，請他連同3月的房租一起匯款，讓他傻眼直呼，「有房客要幫房東分擔地價稅跟房屋稅的嗎」，引起網友熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社公開版》發文指出，昨晚房東突然傳訊息給他，並附上地價稅及房屋稅的相關資料，表示要分攤地價稅4155元，以及房屋稅2515元，一共6670元，請他連3月份的租金一起匯款，讓他十分傻眼。

原PO提到，去年租屋的時候房東也沒有說要分攤這筆費用，但自己也不懂相關法令，只好求助網友，「有房客要幫房東分攤地價稅跟房屋稅的嗎，之前租屋也沒聽過有這種事發生」，並附上租屋時簽訂的合約內容。

房東要求分攤地價稅與房屋稅。（圖／翻攝臉書社團爆料公社公開版）

原PO租屋時簽訂的合約內容。（圖／翻攝臉書社團爆料公社公開版）

貼文一出，不少網友都直呼傻眼，「除非權狀有你名字，不然房子是他的為什麼要你幫他繳」、「合約沒記載就不要給」、「房東想錢想瘋了嗎」、「房東不得約定原本應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔，就算合約寫了也無效」。

不過也有網友認為，原PO租房是為了營業用，所以可以拿租金申報抵稅，房東就會被多收稅金，那增加的部分由承租人負擔也很合理，「你有申請營業登記的話，就要平均分攤」、「除非你有辦租金補貼，不然就是房東算你租金便宜，才會遇到這種狀況」。