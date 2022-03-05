前大使介文汲。（資料照/陳君瑋攝）

德國總理蕭茲今天說，現在不是考慮烏克蘭加入歐盟的時機；北約鷹派秘書長也表態，北約不尋求與俄羅斯發生衝突，致力於外交解決烏克蘭問題。前大使介文汲分析，這時候烏克蘭總統澤倫斯基還打不打？澤倫斯基必須認清，他的命運不是自己決定，是列強在決定這場戰爭是繼續或是談判還是停火！

前大使介文汲今（4）日在中天電視《正常發揮》指出，一開始西方媒體認為俄羅斯採取閃電戰的說法有誤；俄羅斯目前戰略已經很清楚，就是「包餃子」戰略，先把烏克蘭分割，再包圍，然後殲滅。

介文汲披露，烏克蘭也了解俄羅斯的打法，因為雙方的前線作戰的將領，在過去年輕的時候，都是蘇聯軍事院校的同學，思維是一樣的，烏克蘭的將領和俄羅斯同樣的優秀。但目前烏克蘭喪失制空權，要怎麼打？俄羅斯公布，已癱瘓烏克蘭1872個軍事基地，包括56個雷達站，54架無人機。

至於俄羅斯佔領民用核電站，介文汲認為，隨時會關掉電力，俄羅斯一刀一刀砍掉烏克蘭談判籌碼，在談判桌上向烏克蘭政府施壓。

介文汲同時提到，德國總理蕭茲今天說，現在不是考慮烏克蘭加入歐盟的時機；北約鷹派秘書長也表態，北約不尋求與俄羅斯發生衝突，但會全力制止目前在烏克蘭的軍事行動升級或漫延，致力於外交解決烏克蘭問題。美國國務卿布林肯也重申，美國不尋求與俄羅斯衝突，但會為衝突做好準備。

介文汲分析，這些一方面講給俄羅斯聽，一方面講給澤倫斯基聽，布林肯的意思是不要想美國會幫烏克蘭了；另外，1萬6千人國際軍團是製造北約困擾，想把北約扯進戰局。這時候澤倫斯基還打不打？澤倫斯基必須認清，他的命運不是自己決定，是列強在決定這場戰爭是繼續或是談判還是停火！