小狗是人們忠心的好夥伴，別讓牠們隨意便溺造成狗屎危機；有名網友在臉書發文，她表示家門鞋櫃旁發現整坨狗屎，回看監視器發現飼主在她家門口滑手機，任由小狗進門隨地大小便，她直呼飼主「有點公民素養」；網友表示「台灣最美的風景，不意外」。

一名女網友在臉書社團「台東大小事」發文，她表示一早就在鞋櫃旁發現有狗大便，日前是在車庫發現，她也已經在門口貼公告警告有監視器側錄，還是看到某飼主在她家門口滑手機，等待該飼主小狗在她家鞋櫃旁上完大號，她生氣表示看見小狗欲進她人屋內大號「是不是要拉走呢」。

她還說到台東很多人養狗，也很多飼主會出門遛狗，若是在大馬路旁便溺沒清理就睜一隻眼閉一隻眼算了，竟然有飼主牽著小狗到別人家門口，放任小狗到進屋大便是否太過分，她也斥責飼主可否「有點公民素養」。

她見鞋櫃整坨屎，回看監視器氣炸，怎麼有飼主會放任小狗進別人家內大小便；網回「台灣最美的風景，不意外」。（翻攝自台東大小事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「想養狗，但不想撿到大便」、「下次公布監視器畫面+檢舉」、「這種長景常見，當作做善事」、「先報警在打去環保署」、「台灣最美的風景，不意外」、「我家隔壁的都說他的狗不會亂拉」、「我猜那隻狗應該有便秘，非要妳們家門口才有便意」、「們這邊大小都有 氣死真的」、「我們這也是，我也喜歡狗，但是飼主放縱到我想請他家的狗吃最後一餐」。

另有網友提供檢舉資訊給原PO，表示「如果有拍到影像，可以跟環保局檢舉，另外還有檢舉獎金」，原PO則開心的回覆「原來狗大便真的是黃金呀，謝謝您分享」。

依據台東縣政府網站公告，環保稽查人員一旦發現犬隻排便污染行為，將追蹤確認飼主後，依廢棄物清理法予以取締告發，並處以1,200元至6,000元罰款；環保局同時鼓勵民眾若有發現縱放犬隻隨意便溺者，可利用手機拍攝犬隻便溺情形(保全證據)及飼養者基本資料提供至環保局，依據檢舉獎勵辦法辦理，若裁罰完成檢舉者可領取60%裁罰獎金。

她見鞋櫃整坨屎，回看監視器氣炸，怎麼有飼主會放任小狗進別人家內大小便；網回「台灣最美的風景，不意外」。（翻攝自台東大小事）