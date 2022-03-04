在世界上最大的運輸飛機、獨一無二的An-225「夢想號」(Mriya)確定被毀，轟炸導致它的機首被炸斷，要修復顯然是不可能了。

「戰區」(The Drive-Warzone)報導，An-225運輸機在前陣子「不巧」的完成運輸業務，返回烏克蘭安東諾夫航空公司(Antonov Airlines)，就遇到了俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，它所在的安托諾夫國際機場（Antonov International Airport）是俄軍第一波飛彈攻擊的地方，而且四周開始交戰，因此有一段時間我們完全無法知道An-225的情況，但是已經感覺相當不妙。

IMAGENS DO ANTONOV 225 DESTRUÍDO

大約在前幾天，衛星圖片顯示，An-225的機尾仍然在原位，看起來似乎仍然完整，只是機庫頂蓬有些破損，因此不少航空迷還由衷的期望它依然完整，或者受損情況不嚴重。

然而，俄軍已撤底攻下安托諾夫國際機場，並有俄國媒體記者到場採訪，最殘酷的現實得到證實，An-225確定毀於砲火當中。

俄國媒體稱，烏軍撤離的時候，破壞了許多機場設備，所以An-225也可能是被烏克蘭自己摧毀的。當然這種話令人難以接受。

如果烏克蘭最終擊退俄羅斯，或許還有機會利用未被破壞的破分，應用在未完的2號機上，使夢想號得以延續，但就目前而言，這只是另一個夢想。

另外要說的是，飛機、建築物和有形的物體，都可以重建或更換。但這場衝突中最悲哀的是不斷增加的死難者人數，生命無法被替代。