俄烏衝突未見和平曙光，局勢仍舊僵持不下，除了猛烈的炮火攻勢，烏克蘭境內無處不是斷垣殘壁，無止盡的傷及無辜每天都在上演，更多的還是充斥社交平台的假消息，兵力懸殊的情況下「資訊戰」至關重要。近日國外媒體The Intercept將這些假訊息一一拿出來分析，不過俄烏雙方場上打到場下，網路上各說各話的混亂場面搞得大家一頭霧水。

日前烏克蘭女老師奧蓮娜(Olena Kurilo)因為一張血洗全臉的照片登上國際媒體版面，引起多名俄羅斯官員跳出來反駁，稱照片是2018年某起瓦斯爆炸案拍攝的，更直指奧蓮娜是烏克蘭的「危機演員」，試圖揭穿分明是「舊照重製」的假訊息。當時一名俄羅斯官員阿利莫夫（Alexander Alimov）PO文試圖合理化假照事實，更貼出一張昔日烏克蘭心理戰成員大合照，稱奧蓮娜與某位成員長相幾乎一樣。不過最後，該事件被事實查核中心否認為舊照落幕。

A photo of Ukrainian teacher Olena Kurilo bloodied and bandaged after surviving a Russian missile strike, captured by @anadoluagency photo-journalist Wolfgang Schwan, became a symbol in the world media of the attack on her country. pic.twitter.com/0iS5FQxur9 — Serdar Karagöz (@serdarkaragoz) February 25, 2022

類似事件也殃及國外媒體，先前推特上出現兩個山寨版CNN帳號，不斷宣傳一名自家戰地記者戈爾斯（Bernie Gores）被俄軍炮彈襲擊身亡，事後俄官員波利安斯基(Dmitry Polyanskiy)隨即引用事實查核中心的證據，說明戈爾斯根本不是CNN記者，而且該名男子早在阿富汗戰爭時就已被報導身亡，揭穿了離奇的「同一個人死兩次」的假消息。

How to make a fake…colleagues, beware, the main battle is not in #Ukraine, it’s with lies and fakes of MSM #fakenews https://t.co/v83idWNuwY — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 28, 2022

漫天飛舞的假訊息還不只這些，英國廣播公司BBC也被波及。波利安斯基繼續在推特發文呼籲世界小心#Fakenews(假新聞)，他貼出另一個例子是BBC網站將頓內次克(Donetsk)一處民宅遭炮擊的照片，造謠此攻擊是俄軍入侵烏克蘭第二大城哈爾科夫的結果。俄外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)在1日的記者會上表示，以目前局勢來說，烏克蘭人最不願意做的事就是紀錄一切血流成河的畫面，更不用說還要PO文，她怒批「一切都是故意合成的」，並暗諷北約身後養的不是駭客，而是一家情報局。