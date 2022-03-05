隨著年紀漸長，許多人都覺得腦袋變得遲鈍，動作也變慢了，這是否代表你的腦力退化了呢？德國一項超過百萬人的大型研究結果發現，大腦退化的年紀恐怕和你想的不一樣。

德國海德堡大學心理學首席研究員范克勞斯分析哈佛大學資料庫中將近120萬名10歲至80歲受試者的數據，這些人參加一個線上實驗，讓他們在螢幕上出現特定單字或圖像時做分類並以按鍵回應，藉此測量他們的認知反應時間。

結果發現，大約20歲的人反應最快，這與過去科學界認為大腦速度會在20歲時達到高峰的看法一致，但研究人員進一步分析數據後卻有不同看法，因為結果顯示，14至16歲的人反應最快，到了30歲～60歲之間，反應速度雖然略為下降，但他們的答案出錯率卻隨年齡增長而減少，直到大約60歲開始，大腦找到正確答案的決策速度就明顯變慢，之後更逐漸退步。

也就是說，研究人員認為，60歲和30歲的人思考其實同樣敏銳，只不過年長者在決策時更為謹慎，而且動作反應變慢，並不是腦力變差了，相反地，20歲的人反應最快，卻經常是犧牲答題的準確度來換取速度。

●AI模型推估 60歲和30歲腦力同樣機敏

范克勞斯認為這項研究發現令人鼓舞，因為這代表大腦運作速度到了人生較晚的階段才會下降，不過他也強調，雖然普遍來說，心智速度要到了60歲左右開始會出現年齡愈大、速度愈慢的狀況，但事實上，同一個年齡層的人，彼此間的差異也很大，「有許多年長者仍舊能表現出非常高的心智反應，為什麼他們能夠維持這樣的腦力，是未來研究的一個有趣的重點，」范克勞斯說。

對此台大心理系副教授謝伯讓認為，這個研究刊登於影響指數很高的期刊《自然人類行為(Nature Human Behaviour)》上，研究中的推論確實和腦科學界過去的認知不同，不過由於研究方法是跑數學模型的結果，因此只能算是間接證據。

交通大學高齡與健康研究中心博士後研究員郭鎮源也認為，過去多項學術研究觀察到，認知功能在腦部退化的時序上本來就比較晚，但從影像掃描來看，大腦神經從30幾歲到達顛峰，之後就會開始有些萎縮，但腦子為了鞏固認知功能，會協同其他腦區一起運作，因此從外表行為看來與年輕時幾乎沒有差別，一直到了60幾歲之後才會有比較明顯的退化現象。

而醫學史上知名的「修女研究」也是同樣原理，該研究首度發現高齡修女即使死後解剖時發現大腦已沉積大量類澱粉蛋白，有阿茲海默症的病理性變化，但她們生前的認知能力和行為舉措仍然如常，終其一生沒有出現失智症狀。

●4招保養大腦 現在開始永不嫌遲

加州聖約翰醫學中心神經科學家波特（Verna R. Porter）指出，有幾個最基本的方法可以保持大腦健康：

1.保持運動習慣：每天30～45分鐘、每週4～5天，可以降低50％阿茲海默症風險。

2.維持社交活動：常與家人、朋友聚會，有助身心健康。

3.試試「心智飲食」（MIND diet）：綠色和其他多元蔬菜、堅果、莓果、全穀、豆類、魚、家禽、橄欖油和紅酒組成的飲食法，可降低認知衰退和罹患阿茲海默症風險，不妨試試「心智飲食」健腦食譜。

4.睡好覺、紓壓：重點在於維持情緒放鬆愉悅，因為慢性或持續壓力會使神細胞衰退和死亡，導致大腦的記憶相關腦區萎縮。