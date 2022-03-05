Q:2月24日俄羅斯開戰烏克蘭，國際股市應聲大跌，近日雖然雙方首輪談判沒有結果，但在金融股及航運股帶領下，3月1日台股上漲246點，一掃戰事陰霾，隨著第二輪談判開始，後續怎麼看待？

A:雖然全球股市受到烏俄戰爭影響有下修趨勢，但是因為歐美各國並未有出兵行為，所以截至目前為止，還是圍繞在地緣戰爭，在經濟制裁上，歐美等國將俄羅斯逐出SWIFT系統，並凍結俄國中央銀行資產，除此之外，並沒有其他太大衝擊，整個局勢來看，烏俄衝突並沒有延燒全世界。

除了烏俄戰爭外，三月中美聯儲的升息議題，也導致市場上資金開始移動，雙重影響下，短期國際股市還是維持震盪。而台股方面，雖然略有下修，但連日殺盤力道不強，隨著量能增大，短期來看，台股危機不大，投資人無須過度擔心。

雖然烏俄第一輪談判未果，但雙方對於第二輪談判已經接洽中，近期應該會有所結果，只要沒有破局，接下來有機會利空出盡，開始另一波反彈，高殖利率、金融股如富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)等，以及短波上有題材個股如景碩(3189)、旺宏(2337)等，都可以少量布局。

此外，俄羅斯主要產油，這次烏俄戰爭造成油價飆升，加上通膨問題尚未緩解，和石油相關的塑化產業，像是台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)、中石化(1314)等，在這波能源短缺下，都還有上漲空間。

整體來看，烏俄戰爭只要沒有其他國家加入戰局，短線上利空情緒消化完畢，股市將迎來反彈。

而三月中旬美聯儲升息決策，如果因為戰爭而偏鴿，對股市絕對是利多，目前股市震盪整理，投資人如果想要布局，還是注意倉位控制，尋找有題材個股，短進短出即可。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1123期》)