「這場戰爭將會持續下去，隨之而來的所有危機，都將產生持久的後果⋯⋯，我們必須做好準備。」法國總統馬克宏這麼說。

所謂的戰爭，是指俄羅斯侵略烏克蘭之戰，說話的時間，是2月26日，在俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭採取「特別軍事行動」、俄軍隨即兵分三路強勢進軍的兩日之後。

瘋狂的普丁，以及他將導致的俄羅斯崩潰，正在凌遲世界經濟。

特定銀行被趕出SWIFT，核彈級制裁 讓盧布狂貶、俄人擠兌

在俄羅斯宣告對烏克蘭採取「特別軍事行動」後，包含美、英、歐盟、加拿大、日本及澳洲等國，相繼對俄羅斯啟動多輪制裁。

2月27日，G7領導人在聯合聲明中指出，西方盟邦已決定，切斷「特定俄羅斯銀行」使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）貨幣跨境交易系統的管道。

由於SWIFT交易迅速、安全且費用不高的特性，目前已成為全球兩百多個國家、約1萬1000家金融機構跨境轉帳的「標配」，被公認為是「金融服務中最有影響力的基礎建設」。

也正是SWIFT強大的影響力，讓俄羅斯縱使與西方長期疏遠，也不得不倚賴這個以美國為首的貨幣交易系統。據了解，目前俄國有超過一半的金融機構，都是SWIFT的成員。

而在「被SWIFT退群」後的第一個交易日，俄羅斯盧布對美元就狂貶3成，俄國街頭開始出現提領現金的排隊人潮。為穩定匯率，俄羅斯央行緊急升息，政策利率從9.5％狂升至20％。

俄經濟下行 但瘦死的駱駝比馬大，金融業、投資人必須面對連鎖效應

在歐盟和美國實施制裁後，包含標普、穆迪等國際信評機構，已將俄羅斯的債信評比下調至垃圾級或「垃圾級觀察名單」，這代表的是，持有俄國股債的相關金融業者其在帳上的資產減損或贖回壓力，恐瞬間「爆表」。

據路透社引用國際清算銀行（BIS）的資料顯示，至2021年第3季，美國銀行業者對俄羅斯的曝險約147億美元，相對有限，但義大利與法國銀行的未償債權仍達250億美元，奧地利亦有175億美元。

至於對台灣的衝擊，據金管會統計至1月底數據，銀行目前對俄羅斯投資額僅約50.4億美元，授信0.64億美元，但保險業投資金額則為1382億元，主要持有俄羅斯公債，這部分，自然要面對減損壓力。

在基金部分，金管會統計投信基金至1月底的俄羅斯持有部位約198億元新台幣，其中以債券基金為大宗，持債約186億元，境外基金持有則約354億元。據本刊統計境內外27檔有投資俄羅斯的新興市場債券基金，其中對俄投資部位占比5％以上者，多達11檔。境外基金當中，不少國人的投資金額比率高於一成。

戰火若升級 聯準會將扮救世主？地緣政治莫測、利率難有下調空間

最終，如果戰火升級，全球經濟復甦動能失速，全球投資人將指望身為貨幣政策總舵手的聯準會出手救市。

對此，高盛近期發布的報告分析，由於通膨火爆，目前聯準會面臨極強烈的緊縮政策壓力。「消費者和企業通膨預期已非常高，投資者對能源價格特別敏感，這一切，導致聯準會穩步升息的計畫，似乎不太可能偏離軌道。」

高盛預期，聯準會3月應會如期啟動升息，但力道將遠小於此前預估的50個基點，而預估在2022年剩餘的時間，聯準會將在每次美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，再升息25個基點。

換句話說，聯準會「按兵不動」，或有部分來自於對當前俄烏危機尚未走到「全面失控」的樂觀預期；但另方面，也代表著某種如走鋼索一般的戒慎恐懼。

恐懼，是因「短期通膨」如未能處理得當，恐將不知不覺就此改變全球愈來愈不穩定的「通膨預期」，並讓高通膨就此「定錨」。前白宮經濟顧問、現任美國哈佛大學甘迺迪政府學院經濟政策實務教授的佛爾曼（Jason Furman）說。

他認為，一旦俄烏危機戰線拉長，歐洲、美國和其他國家的國防預算可能因此增加，「這不會降低GDP的成長，但，會降低人們的『福祉』，排擠原本該用於消費或教育、醫療保健等基礎設施的投資。」這又是瘋狂普丁留下的另一個後遺症了。