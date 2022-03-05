長榮集團開春後拚上兆元市值，但身為控股公司的長榮國際，意外在2月25日改選翻盤，由於關鍵少數張國煒母表態支持大房弟弟派，不僅牽動集團內部經營權，也意味著兆元王國的權力結構將面臨洗牌。

長榮集團控股公司長榮國際最新董監改選意外翻盤，掀起了繼6年前大家長張榮發辭世後，新一波家族上市櫃公司加總破兆元市值的經營權爭奪戰！

2月25日，長榮集團控股公司長榮國際召開股東臨時會改選董監，原以為只是例行改選，但當日張榮發基金會部署數十位警察坐鎮，會議召開前40分鐘，大房次子張國明與張榮發女婿鄭深池就已率大隊人馬抵達，張國明駐足於一樓的大船模型前未發一語，隨後搭乘電梯上樓準備開會。

沒想到，不到30分鐘後，改選結果跌破眾人眼鏡：原先手握些微股權優勢的大房長子張國華，竟以些微之差輸給張國明、張國政等弟弟派陣營，後者拿下過半的三董一監，取得關鍵勝利。

「目前我們股東推選的3席董事當選，過程中大家都以公司治理為最高原則，對股東跟社會大眾都是最好的交代。」長榮大房弟弟派、張榮發慈善基金會律師陳昭龍指出。

此前，長榮集團大房三兄弟間的明爭暗鬥就常躍上新聞版面。身為長榮海運第3大股東、長榮航空第2大股東，在榮運、中再保、長榮鋼鐵等也都有重要角色的長榮國際，被視為必須拿下的關鍵灘頭堡。

2019年長榮國際改選之際，大房次子張國明、三子張國政因不滿老臣柯麗卿續任長榮國際董座，便與大哥張國華產生對立。

時隔3年，長榮國際再次進行五董二監的改選，按照選前股權結構，這回大房哥哥派掌握股權約46.8％，包括張國華本人與張榮發（文教）基金會，弟弟派則掌握各自股權與張榮發慈善基金會，合計約41％，以此看來，哥哥派理應能以較高股權持續掌控過半席次。

不過，二房長子張國煒母親李玉美持有的7％，竟從選前中立的不投票態度轉而支持弟弟派，成了讓這次改選翻盤的關鍵少數（詳見附圖）。

據了解改選前夕，張國煒曾向親近友人表態將出席不投票，讓外界認為這場改選將維持現狀、難以翻盤；而張國華未曾尋求張國煒支持，周遭的友人也坦言，正是張國煒表明出席不投票的意願，讓張國華認為勝券在握，「沒想到李阿姨那方居然投票，最後表態支持弟弟派。」