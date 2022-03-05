年紀輕，不代表心臟也年輕，心肌梗塞、三高不再是長輩們的專利。當季節變換時，血壓不穩的人大幅增加，30-50%的人血壓會升高，若平常血壓就控制不好，上升幅度風險更高。

●照著做 保護心臟健康

對此，營養師程涵宇分享，根據美國心臟協會（AHA，American Heart Association）最新的「改善心血管健康」飲食指南，提出10大護心飲食建議：

1、健康體重：

維持健康的體重是減少心血管疾病首要任務。

2、多吃各種不同種類的蔬菜水果：

多吃水果和蔬菜有利於減少死亡風險。而所吃的果蔬種類越多越好，這樣有利於攝取全面的營養素，且要少吃有額外加鹽和加糖的果乾（像是鳳梨乾、芒果乾）或蔬菜乾。

3、吃全穀物食品：

至少含51%全穀物的食品。也就是如果煮飯，至少是一半白米、一半全穀雜糧糙米類。

4、選擇健康蛋白質：

多吃植物豆類食物，對環境也更友善。經常吃魚類和貝殼類海鮮、低脂或無脂肪乳製品而不是全脂乳製品；若想吃紅肉或雞肉，可以選擇瘦肉並避免加工肉類。

5、選用液體植物油：

避免使用所謂熱帶油（椰子油、棕櫚油）、動物脂肪（奶油和豬油）以及部分氫化油（partially hydrogenated fats）。

AHA也建議，使用大豆油、玉米油、紅花籽和葵花子油、核桃油以及亞麻籽油。同時，還有芥花油、橄欖油、花生油以及大多數堅果油等。

6、加工食品越少越好：

加工食品對健康有不利影響，特別是超級加工食品，像是火腿、香腸、餅乾等，容易造成超重和肥胖症、心臟代謝紊亂（第二型糖尿病、心血管疾病）等，並增加死亡率。

7、少吃含糖食品和飲料：

少吃加糖飲料和食品，無論是葡萄糖、右旋糖或是蔗糖，以及其他甜味劑，比如玉米糖漿、蜂蜜、楓糖漿。

8、少吃或不吃鹽：

特別是要注意加工食品中、罐頭以及包裝食品中的鹽份。

9、若不喝酒，最好就別開始喝 若喝酒盡量少喝：

2020至2025年美國人飲食指南建議，女性每天酒精飲料不要超過一杯；男性每天則不要超過兩杯。

10、無論在哪就餐，都要遵循這些飲食習慣。

影響心臟健康的飲食習慣有益一生，健康飲食應該從早開始，並應該持續終生。科學證明：飲食質量差與心血管疾病和死亡風險增加，密切相關。