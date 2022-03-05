市場永遠會有部分或是全部在意料之外，俄烏之間的衝突，終於在近期打開潘朵拉的盒子。烏東的局部地區出現戰事，風險性資產（如股票）如預期重挫，避險性資產（如黃金）則強力反彈。但凡事要深度思考，而且沙盤推演更多步，才能夠在這場危機之中取得利益。切記，危機入市一直都有用！

賽局理論分析，俄羅斯的盤算是用恫嚇及些微武力（相較其真正實力）想仿造克里米亞事件（編按：俄羅斯於2014年3月18日佔領國際承認為烏克蘭領土的克里米亞）來兼併兩個獨立小國的土地！因為美國和英國不動武，只會採取經濟制裁，歐洲聯盟也迄今沒有任何軍事行動，所以這場危機一定會在可控制範圍內，因為沒有人願意升高緊張情勢。

天然氣與能源價位上升對俄羅斯有利，歐洲仍有所依賴，也是為何歐洲裹足不前的原因。而俄烏兩國軍事力量差距過大，戰爭要再擴大機率不高，所以全球股價被過度超賣，自然會騰出良好的進場契機。

歷史經驗來看，任何戰爭所引發的恐慌都會逐漸淡化。擺在眼前的是美FED即將升息，俄烏戰爭將有助於降低激烈動作，原先升兩碼可能降為一碼，措辭也可能趨緩、利空出盡機率頗高。因此對於修正幅度不小的股市，肯定會出現不錯的危機入市位置。

當然日後市場的波動性加劇，投資人情緒起伏不定，股價的擺盪激烈皆是在所難免。此時投資策略與佈局都有必要調整，很多業績良好的股票都浮現投資價值了。而如前幾次提醒大家，今年預期投報率降低，增加類現金的比重要拉高，要有雨天備案。

上週我也參與一場投資圈的餐敘。其中一位私募基金規模70億美元的經理人表示持有前5大：台積電、蘋果（AAPL）、Google（GOOG）、超微半導體（AMD）、亞馬遜（AMZN）。另外也看好聯發科及旅遊業者Expedia（EXPE），另外大摩的朋友則暗示10年期美國公債殖利率已經逼近目標值，眼前只要波動幅度穩住之後，對股市的看法會開始翻多！

這次烏克蘭、俄羅斯的爭端也是催化劑，我還是老話一句，股市走勢不是空頭，逢低承接仍然會有利可圖！很多時候利空消息的出現都是很好的買入機會，因為歷史會以不一樣的面貌、事件不斷重演，金融海嘯、歐債危機、COVID-19等等，這次我認為也不例外。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

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