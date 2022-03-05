經濟部長王美花曾揚言缺電就請吃雞排，3日全台再度傳出大停電後，再度成為各界嘲諷對象。對此，國民黨副主席連勝文表示，應該要請所有在三個月前公投當中，就能源議題投下同意票的民眾，每人至少一份牛排，光雞排是不夠的！

連勝文昨（4日）在臉書發文表示，自己雖然不太了解掌管經濟部的這位王女士，與對賭雞排的對象為何，但他認為王美花以及背後的主子們，應該要請所有在三個月前公投當中，就能源議題投下同意票的民眾，每人至少一份牛排，光雞排是不夠的！

同時，連勝文稱，這些人也應該請每一位高雄及其他南部縣市的民眾雞排，再加上現金賠償。高雄以及其他南部縣市，是公投當中否決能源議題比例最高的區域，剛好也是這次大停電的重災區，民進黨大官們以及身旁的既得利益者怎麼對得起，這些死忠的支持者？騙人選票、還要害人，世界上怎麼會有這麼黑心的政客？

連勝文批，現在台灣天氣還不是很熱，等到夏天用電高峰時，會不會再一次大跳電？所有人都「挫咧但」！台灣面臨電力不足及能源匱乏的挑戰，除了「愛」以外，這些躲在冷暖氣房當中吃香喝辣的當權者，一定要告訴大家，到底這世界上還有什麼東西可以幫助台灣有足夠的電力？是俄羅斯天然氣？還是乾淨的煤？