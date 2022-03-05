《正常發揮》

俄羅斯攻打烏克蘭，已經逼近首都基輔；俄羅斯總統普丁聲稱，烏克蘭境內亞速營有支持納粹嫌疑。前民進黨立委郭正亮表示，亞速營是烏克蘭境內一支最兇悍的部隊，與俄羅斯在2014年頓巴斯大屠殺中，就結下仇了。

郭正亮4日在中天政論節目《正常發揮》中表示，亞速海被俄羅斯控制，所以沒辦法進口糧食，如果烏克蘭硬是不投降，可能會有糧荒，也會有人道危機。這裡也是烏克蘭右翼的發源地，也就是亞速營，這是一支最兇悍的部隊。坦白講，俄羅斯有點報仇的味道，因為2014年這兒死了很多人，2021年俄羅斯曾拍一部電影《烈日陽光》，是講2014年頓巴斯的大屠殺，也就是俄烏的仇2014年就結下了，後來烏東發生內戰，可說是冤冤相報。

郭正亮指出，烏克蘭的亞速營結合一些黑社會份子，出手很兇。今年1月1日在基輔的大街上，居然舉行慶祝納粹的遊行，他們舉了一個烏克蘭最具爭議人物的牌子，其人專門做軍事組織，後來被KGB暗殺，所以是跟俄羅斯是有仇的；這位爭議人物在二戰時，曾把其所組織的軍團變成全部支持德國納粹，所以烏克蘭在二戰時是支持納粹的。

郭正亮接著表示，普丁因此才會用納粹形容他們，這是有歷史淵源的，但並不是指烏克蘭總統澤倫斯基是這一群人之一，而是他背後有一個力量，是一群完全武裝化的民兵卻非烏克蘭的正規軍，就是這樣才可怕；很多人在烏克蘭境內被暗殺，因為烏東境內有一些是親俄羅斯的，就被暗殺了。