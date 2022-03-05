3車追撞騎士驚險逃死 肇事少年疑痛苦「吐血」影片曝光（取自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

搶停車位用如此「狂招」？1輛黑車日前因不明原因，突暴衝駛向路邊2輛轎車，造成3車追撞，當下還有1名機車騎士就緊鄰在旁，眼見3車相撞，驚險躲過撞擊；事後肇事的黑車駕駛是名年輕人，撞擊後他一度朝車外吐出「鮮紅色」液體，表情痛苦地靠著車子，看似傷勢不輕。

影片中2輛車前後停靠在路邊，1輛黑車竟突然從後方衝向路邊，直接追撞2輛車，3車當場撞在一起，黑車車頭幾乎已撞爛，引擎蓋掀起，而在最前面的轎車則是被撞被行李箱掀起；而第2段影片中，一旁路人錄下黑車駕駛在車內掙扎，甚至一度開車門朝外頭吐「紅色液體」，疑似為血液。

黑車暴衝駛向路邊2輛轎車，造成3車追撞，事後肇事的黑車駕駛是名年輕人，撞擊後他一度朝車外吐出「鮮紅色」液體。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

3車追撞騎士驚險逃死 肇事少年疑痛苦「吐血」影片曝光（取自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

影片中黑車駕駛手撐在車門框，表情相當痛苦，之後把頭靠在方向盤上，等救護車前來查看傷勢，警方在旁處理事故時先要求他熄火，並問他「可以下車就先下來」，男子始終一言不發，似乎傷勢不輕；影片中還有另一重點，就是黑車撞擊當下，1名機車騎車就緊鄰在3車旁，事故時竟毫髮無傷、無受波及。

其他網友則留言「快速停車？」「他可能很想要那個車位」、「吐檳榔汁吧」、「太嗨忘記踩煞車嘛」、「牙齒應該全斷了吧」、「那個機車騎士一定是天選之人」、「機車騎士漏尿了吧」、「買一台smart 來壓壓驚」、「這樣氣囊還沒爆」、「SMART可以買啦！被夾在中間還只有這樣的損傷而己」、「旁邊機車嚇死」。