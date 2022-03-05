Гостомель, 25 или 26 фев pic.twitter.com/qfYx8nZAu6 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 3, 2022

日前在俄軍攻打基輔近郊安東諾夫機場時傳出被炸毀的安-225運輸機，終於被俄媒到現場證實，對全球航空迷與軍事迷而言是一宗令人傷心的重大惡耗，難怪俄烏雙方都指控安-225毀於對方砲火之下。這架曾到訪中國9次的巨型運輸機製造商安東諾夫設計局目前仍在烏克蘭，此型運輸機尚有一架未完工的機體仍在封存中，如果烏克蘭渡過得了這次危機，另一架新造安-225「夢想」（Mriya）超級運輸機有可能在粉絲們的期待下重返藍天。

安-225原停放基輔郊區的安東諾夫機場的專屬停機棚內，日前俄軍在包圍基輔數日之後對安東諾夫機場進行空降突襲，一度奪下機場，但後來被烏軍反攻後撤退。當時就傳出機棚內的安-225可能被炸毀，全球各地航空迷對此群情譁然，俄軍隨即出面否認，斥之為假消息。連日來從衛星照片仍可看到機棚內安-225的獨特的機尾仍然完好，航空迷們不斷祈禱它能安然無恙。

衛星圖片中可見安東諾夫機場的安-225機棚受到砲擊而起火燃燒冒出濃煙。（圖／網路）

隨後俄媒《第一頻道》4日冒著危險前往機場採訪並拍攝下影片，近距離向外界展示了安-225嚴重的受損情況，它的中央翼盒斷裂，燒得發黑的發動機躺在一旁，機艙破裂傾倒，各種零部件四處散落，依其結構崩解、嚴重變形的情況，顯然已不太可能修復。影片揭開全球最大、也是史上最威的超大型空中巨無霸被戰火摧殘的下場，令許多航空迷大為惋惜。

Russian media reporting from Antonov Airport showing the AN-225 completely destroyed

pic.twitter.com/17MIl99wAe — Intel Air & Sea (@air_intel) March 4, 2022

美國《動力》(The Drive)網站的「戰區」專欄刊文表示，安-225是冷戰時期在前蘇聯與美國開展太空競賽期間所建造。當時安東諾夫設計局原計畫製造2架，但由於美方已完成太空梭，時程緊迫，為載運俄製太空梭設計的安-225僅完成一架就開始服役，第2架受限於經費資源，僅部分完工就被封存，數十年來一直保存在安東諾夫製造廠內。

該報導指出，封存的第2架「夢想」號超級運輸機過去曾試圖重啟建造程序，但一直未能籌募到足夠的資金，這次安-225毀於戰火，未來烏克蘭的戰事若能平息，新一架的夢想號超級運輸機有可能在眾人的期待下，再次募資建造並重返藍天。

安-225是蘇聯暴風雪號太空梭工程的配套專案，用於運送太空梭與其運載火箭等大型設備，於1988年首飛。圖為首飛儀式。（圖／Antonov)

安東諾夫設計局開發的安-225是蘇聯暴風雪號太空梭工程的配套專案，用於運送太空梭與其運載火箭等大型設備。安-225於1988年首飛，隔年就進行裝載太空梭後的試驗飛行，並多次參加國內外航展，對外展示蘇聯太空工業已追上美國腳步。蘇聯解體後烏克蘭獨立，安東諾夫歸屬於烏克蘭，但一直處於閒置狀態，直到2002年經過整修之後開始做商業飛航。

安-225於1989年首次參加巴黎航展就非常轟動，展示了前蘇聯科技進步的國力強大，但沒幾年後蘇聯就解體，安-225也隨安東諾夫設計劃給烏克蘭，閒置了十多年。（圖／Antonov)

安-225於1989年載暴風雪太空梭試飛。（圖／Antonov)

進行商業飛行的安-225不論到哪裡，都是當地極受矚目的新聞，它曾經造訪中國大陸多達9次，幾乎都是降落在河北省石家莊市的正定國際機場。它首次飛抵大陸是在2013年，裝運一批由中國北車唐山軌道客車公司製造的有軌電車，送到土耳其的薩姆松（Samsun）市。作為世界上最大的飛機，安-225機身全長84公尺，高18.10公尺，主翼翼展為88.74公尺，最大起飛重量640噸。而選正定國際機場是因為它擁有3400公尺長的跑道，寬度達45公尺，停機坪面積超大，可以起降並容納這架超級運輸機，因此成為大陸民航局唯一批准可以起降安-225的機場。直到2020年，大陸又為安-225增加了一處起降機場，當時因為疫情，它受波蘭企業委託飛抵天津濱海國際機場，裝載了大量的防疫物資運送到歐洲。

進行商業飛行的安-225由於名氣極大，不論到哪裡，都是當地極受矚目的新聞。圖為安-225與其他小型客機並排，可以比較出它超級巨大的體量。（圖／網路）

由於巨型運輸機在商業與軍事用途都非常重要，中國也曾於2016年考慮與烏克蘭合作研發安-225系列的重型運輸機，合作項目的合約價值高達5億美元，但最後沒有談成。當時美國已注意到烏克蘭軍事工業與中國互動密切，當時烏克蘭總統是立場親美的波洛申科，美方阻撓應是談判最後破局主要原因，最後合作對象轉向美國企業。這有如烏克蘭航空發動機製造商馬達西奇公司被中國收購案一樣，都是美方作梗而破局，馬達西奇也被現任總統澤倫斯基收歸國有。

Mriya - You will always be remembered! We pay tribute to the world’s largest transporter!



Ukraine’s Minister of Foreign Affairs confirming the news the world’s largest cargo aircraft, the Antonov #AN225, has been destroyed at Hostomel Airport outside Kyiv.



Video by @flyrosta pic.twitter.com/y48XMNQCaO — Sam Chui (@SamChuiPhotos) February 27, 2022

安-225受到航空迷喜愛因為它是全球最大的飛機，但實際上它建造費用相當高昂，應用於商業上的經濟性與使用上適航性並不好，能降落的機場沒幾個。當年的設計是以載運太空梭為考量，屬於軍事科技用途，其他方面方考量就比較顧不上。一旦不再用於軍事，就得考慮其經濟效益，這種思考下使用較小型的安-124型雄獅（北約代號：Condor禿鷹）運輸機就更划算得多。如此一來，就能預料到封存的那架安-225未來要重新建造，恐怕是困難重重了。