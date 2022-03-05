知名MV導演陳奕仁率領旗下「仙草影像」團隊投入NFT戰場，耗時7個月打造的「八仙8immortals」，將在3月6日至8日首發，第一波將一口氣推出111個系列、共888尊獨一無二的「八仙」圖像NFT，而首位擁有的藝人就是「仙草影像」最熟悉的合作夥伴，五月天主唱阿信，阿信也第一時間在IG限動開心宣佈「入手」。

首位擁有的阿信直讚「八仙8immortals」是圖像精美、意義 正面的一套NFT計畫，他為仙草團隊的創作力感到驕傲；陳奕仁導演則表示，阿信時常跟他在宵夜時天南地北地聊，電影、音樂、趨勢都是他們的話題，這次的「八仙8immortals」也是在深夜食堂聊出來的概念，團隊中的其中一位顧問還是阿信推薦的。

去年堪稱「NFT元年」，各種販售與收集大噴發。擅長影像、動畫製作的「仙草影像」，從去年中秋節前夕開始啟動「八仙8immortals」，將東方古老八仙的信仰與現代流行文化符碼結合，預計以1年半時間，發行8888尊「八仙」NFT，以每8隻為一個系列，第一波共111個系列888隻，其中15個系列為限定版。