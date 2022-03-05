【愛傳媒簡秀枝專欄】日前走訪台南美術館，看到一展間全是台灣泥塑家侯金水（1948-）的藝術作品修復展，曲捲扭動的身軀，表情凝重，悲寂悽涼，令人動容。

南美館館長林育淳告訴我，那些全是侯金水早年「難民系列」的原版泥塑作品，共6組件，藝術含量很高，經過玉山文教基金會贊助修復完成。但作品狀況已經很脆弱，該館小心翼翼地作了修復後分享展，讓藝術饕客可以回頭欣賞藝術家早年作品。但因為沒有多餘經費，可以再協助藝術家翻銅，未來的保存，還是令人憂心忡忡。

侯金水是嘉義縣六腳鄉溪厝村人，學歷只有國小五年級。然而，天賦異稟，沒有拜過老師，也沒有受過正規的訓練，卻能掌握藝術神髓，依照自己的初心，信手拈來，形塑出他悲天憫人的泥塑天地。

正因為非學院派，也沒有傳統創作的束縛，他的泥塑人物更真、更拙、更樸，令人愛不釋手。

侯金水從小家境貧窮，據說，13歲時，他帶著20元和慈母特別為他包的8粒粽子，從嘉義北上，投靠遠在宜蘭的大哥。

他的大哥，在羅東作建築包工，侯金水跟著兄長作雜工，挑水泥、拌砂石，辛苦落腳，下工後，他用工地挖來的粘土，塑造身邊的人物及小動物，用那樣的轉移，忘掉白天幹粗活的疲累與茫然。

退伍後，侯金水在鶯歌陶瓷廠找到工作，幫藝品店進行手工藝品翻制和浮雕新作。拜了他的藝術本能，手腳俐落，造型突出，十分受歡迎。

1978年在友人的鼓勵下，放棄商業性的工藝品雕塑，轉而專注於藝術創作。短短5年，發展迅速，成績斐然，旺盛的創造力與細膩的觀察力，倍受肯定。

就在一個偶然機會下，侯金水看到故宮博物院展覽《清明上河圖》，精彩的故事鋪陳與細膩人物造型，讓他驚訝與感動。於是他花了一整年時間，把《清明上河圖》的人物具象化，果然完成了泥塑版的《清明上河圖》，長36尺、高1.1尺，其中亭台樓閣、花草樹木、溪流畫舫，栩栩如生。

美國休斯頓一家貿易公司代表，在台灣找代工廠下單訂貨，有機會看到作品，驚為天人，馬上出價兩佰萬元，運走作品。

當時給了侯金水莫大鼓舞，原來他的作品是藝術品，有價格，而且可以被收藏。但生活中的伯樂，還是不太多，侯金水一直在拮据狀況下，執著於藝術。

生長在窮困中，侯金水對於社會底層，感同身受，他的作品，一直散發著淒寂悲涼感，讓人拭淚。

早年為了反映漂流在海上的越南難民，他著手雕塑越南難民系列，特地到澎湖的越南難民中心，去住了兩個月，每天和難民生活在一起，觀察他們、關懷他們，他要為不平靜的時代，烙印下苦難悲歌。

在侯金水超過半世紀的創作生涯中，迭有感人作品，包括反映當代大時代苦難的連作、醫院裡等待看病的焦慮母子，街頭遊民，他簡直把蒼生的悲愁，全表達在泥偶的肢體與顏容上，真誠無邪，刻骨銘心。

曾有出版社為侯金水發行傳記書，取名《戰慄的泥土》，名如其人，令人肅然起敬！

來回凝視著眼前生動，又脆弱的泥塑作品，心𥚃浮出的念頭，誰來搶救侯金水，一位已經74歲，還在和現實中的五斗米，折腰傷神，煩惱作品的永續性。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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