【愛傳媒藺奕專欄】2022年的這個三月與眾不同。遠方有戰事，讓每年開頭這幾個月，在各種喜慶假期之間塞入許多蓬鬆的期待有點不允許了。

人為的凜冬把每一天都拉得很長，一種因春天將至而萌動的盼望，帶著全新的緊張感，就像新船與大海完成初次的溝通。和漁網順著同一繩索一截一截被拉上來的，有希望有失望、有樂觀也有悲觀。

月底有新戲要開拍，還有新棚要張羅，外人看來明明是全面出擊，實則是分頭抵禦，已分不清自己的臂章到底是俄軍還是烏軍。

事實上我只想做一個水豚君。就像前陣子，台北的家裡只有十二度，放酒的酒櫃卻還有16度，真想拉開櫃門把酒扔出來一屁股坐進去，永不出櫃。

五十萬烏克蘭人逃到波蘭，波蘭居然沒有一座難民營，據了解在接近180萬人口的華沙，幾乎每一個朋友家裡都多了陌生的烏克蘭難民。

烽火故鄉僧衣黑影，鄰界友邦燈火星繁。所以這人間還是可愛的呀，你說呢？

作者為文學奬得主

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