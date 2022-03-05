美國國務卿布林肯今(4日)與歐盟執委會主席范德賴恩討論烏克蘭最新情勢時，針對烏克蘭大聲疾呼，要求設置「禁航區」(no fly zone)一事表示，若由美國及北約在烏克蘭上空畫定禁航區，可能導致歐洲「全面戰爭」，重申美國不會與俄羅斯開戰。

俄羅斯對烏克蘭各地發動空襲，無數民宅、學校、辦公大樓甚至醫院都慘淪目標，街頭滿目瘡痍，無辜平民死傷慘重。儘管烏克蘭總統澤倫斯基大聲疾呼，要求美國總統拜登和北約組織協助在烏克蘭「重要地區」設置「禁航區」，以阻止俄軍攻勢，但美、英、加等國都已經表態「禁航區」不可行。

布林肯表示，落實禁航區的唯一方法就是把北約軍機送進烏克蘭空域，打下俄國軍機，這可能會導致歐洲的全面戰爭，美國總統拜登已表示，美國不會和俄國開戰。布林肯與范德賴恩都認為，這場衝突距離結束還很遠，如果俄羅斯總統普丁不停手，歐盟已準備好採取更進一步的嚴厲措施。七大工業國集團（G7）外長今天則警告，俄羅斯將為侵略烏克蘭面臨更多報復，並將嚴厲打擊莫斯科散播假訊息。

「禁航區」是指不開放任何飛機飛行的空域。儘管過去在1992年巴爾幹半島衝突和2011年多國武裝干預利比亞內戰期間，聯合國安理會都曾批准設置禁航區並由北約部隊執行，但這次西方國家異口同聲表示，在烏克蘭設置「禁航區」不可行，因為代表俄烏戰爭會迅速升級。

曾任2013年至2016年間北約最高盟軍指揮官的美國退役空軍4星上將布里德洛夫 (Philip Breedlove) 指出，「禁航區不是用說的而已，而是必須執行的。」若在烏克蘭設立禁航區，代表俄羅斯軍機若出現在烏克蘭空域時可能會遭美國或北約部隊擊落。若美國或北約部隊直接向俄羅斯飛機或設備開火，這場戰爭將有迅速升級的風險「無異於戰爭」。