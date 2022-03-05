為展現對烏克蘭與北約東翼盟國的支持，美國副總統賀錦麗將於下週訪問波蘭與羅馬尼亞。這也是俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，前進最前線的美國最高層級官員。

白宮副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）今天表示，賀錦麗（Kamala Harris）將於9至11日出訪波蘭首都華沙與羅馬尼亞首都布加勒斯特。

辛赫表示，這次出訪將展現北大西洋公約組織（NATO）的力量與團結，以及在面對俄羅斯的侵略時美國對北約東翼盟國的支持，也展現對烏克蘭人民的支持。

賀錦麗此行主要是促進美歐的密切聯繫，以因應俄羅斯無端且無理入侵烏克蘭的行為，討論透過安全、經濟與人道援助烏克蘭人民，以及決心要俄羅斯付出嚴重的經濟代價。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭以來，大量烏克蘭難民湧進波蘭與羅馬尼亞境內，賀錦麗此行還將重點討論美國如何進一步支持烏克蘭的鄰國協助難民。（編輯：徐睿承）1110305