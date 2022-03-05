氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北風略增強，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大；北海岸及東半部偶有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲；明日東北風略減弱，北台雲量增多，高溫略降至23度左右，東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有「輻射霧」。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下週一晚鋒面快速東移，降雨由南而北先後停歇；氣溫續下降，週一晚、週二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。「乍暖還寒」，注意調適。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二至週四高氣壓影響，各地晴朗穩定，天氣乾爽；週二白天起天氣逐日回暖，清晨仍有「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。下週五高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；續回暖，白天微熱早晚涼，晨間易有霧。