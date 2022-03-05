長期擔任台灣青光眼關懷協會志工的資深男星劉尚謙與父親、子女都罹患青光眼，是典型的家族史。罹病28年的他，對於穩定治療、定期回診的重要性有深刻體悟。劉尚謙曾因工作繁忙，疏忽點藥與回診追蹤，尤其認為點藥後沒有明顯變化就不在意。直到一次眼睛脹痛不適，緊急就醫才發現眼壓飆升，超過正常值的3.5倍、瀕臨失明，緊急手術後才成功降壓。

劉尚謙說，現在得仰賴多瓶眼藥水與口服藥控制眼壓，但左眼的部份視野早已缺損，無法正常駕駛，劉尚謙以自身經驗呼籲大眾，他說：「眼睛再漂亮，若沒有好好保護也是枉然。」

●青光眼為「無聲小偷」 悄奪視力恐失明

青光眼是國人失明第二大主因，但因其初期症狀不明顯，社團法人台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文醫師表示，許多患者來求診時，視野都已是嚴重缺損的狀況。然而，視神經損害與萎縮幾乎可說是「不可逆」，一旦周邊視野缺損或出現視力模糊等情形，不僅開車、行走時易發生擦撞、踩空等意外，甚至會導致無法勝任工作，嚴重恐失明。

呂大文醫師指出，根據健保資料庫顯示，國內目前接受治療的青光眼患者約38萬人，這還不包含許多潛在不自知的病患。雖然越年長發生率越高，但其實它並非老人專利，其中有近三成患者是四十歲以下青壯年。

青光眼的高危險群包括家族史、500度以上高度近視，糖尿病、長期使用類固醇、眼睛曾受傷，而隨年齡增長也會增加患病風險。另個特殊族群是女性、55歲以上、身高少於160公分，同時遠視介於100至400度間，因為眼球軸長較短，眼睛內空間較小，也易導致視神經遭擠壓，引發急性青光眼。

●眼壓正常不代表沒有青光眼 「年滿40，篩檢即時」

要如何及早診斷出青光眼問題？呂大文醫師回應，很多人認為眼壓檢查正常，就沒有青光眼，事實上青光眼不能單靠「高眼壓」做判斷。眼壓如同血壓，也會隨時間、姿勢等因素而有變化，夜晚量測數值較白天高；躺著量測比坐著高，這些因素在在影響眼壓值判斷。

而根據亞洲統計資料，現今高達八成五以上青光眼患者，眼壓經長期追蹤，數值皆為正常，屬於「正常型眼壓青光眼」，因此，不能單憑個人症狀、感覺與一次的眼壓檢查，判定沒有青光眼，「完整的青光眼篩檢是以儀器檢查眼壓、視野與視神經，約需40分鐘至一小時」。

●用藥不適擅自停？ 醫：需共同找出適合的治療方式

林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立醫師說，臨床上青光眼治療方式多元，包含藥物、雷射與微創與傳統手術。第一線降眼壓治療是眼藥水，包含乙型交感神經阻斷劑、甲型交感神經作用劑與前列腺素衍生物，各有其優勢與副作用。

許多患者常因為工作忙碌、點藥出現不適，或藥物保存不方便等因素，未按時點藥、回診，以為還看的見就不以為意，導致眼壓長期未妥善控制，等到視野持續退化，無法挽回，須透過口服藥物、雷射或侵入性手術方式才能控制眼壓。

陳賢立醫師強調，無論是何種疾病，醫囑的順從性都是治療成功與否的關鍵，若患者用藥後感到不適，務必要諮詢專業眼科醫師，經過良好的醫病溝通後共同找出解決之道。

舉例來說，臨床常見患者覺得點眼藥水後視力改善不明顯，卻出現眼睛泛紅、搔癢與乾澀等副作用而選擇停藥。經研究發現，上述不適大多是因為長期接觸眼藥水中的防腐劑成分，造成眼表損傷。以國際最新治療趨勢來看，多建議使用不含防腐劑眼藥水，患者可積極與醫師討論，選擇適合的用藥方式。

●日常照護極重要 儘量避免進行使眼壓升高的活動

呂大文醫師提醒，若懷疑或確認罹患青光眼，不建議接受近視雷射手術，因為會導致日後眼壓測量不準確，不利追蹤。上述民眾也應避免可能導致眼壓升高的生活習慣與姿勢，降低對眼睛的危害。例如高空彈跳、雲霄飛車等高速遊樂設施，或是潛水、跳水、趴臥、倒立、仰臥起坐等。

另外，行走時當低頭族，在黑暗環境使用3C產品，也會使眼壓上升，「很多人睡前燈都關了，還會滑手機。但是因為光線暗，螢幕亮，會造成瞳孔放大，眼睛虹膜往旁邊推，若屬於隅角閉鎖青光眼，會影響眼睛房水排出，眼壓也會升高」。

其他注意事項還包括，避免醃漬品或過鹹食物；喝水要少量多次，每次不超過150cc，切忌牛飲，都可降低眼壓突然飆升風險。