台南市新市區中正路平交道，4日晚間發生交通事故，2名機車雙載男子疑似闖平交道，遭台鐵往潮州3267次區間車撞飛，台南市消防局到場時兩名年約50歲男子1人意識模糊，1人清醒有躁動情形，經送醫急救，目前均無生命危險。經過初步調查，兩名男子疑似為了趕時間，不顧柵欄已放下而強行闖過平交道，

台南市消防局昨晚8時44分獲報有平交道交通事故，新市消防分隊車組8時52分到達現場，發現有2名傷者及1輛機車；機車駕駛清醒有躁動情形；被載男子傷勢較為嚴重、意識模糊，旋即將2人送醫。

據目擊者表示，當時平交道柵欄桿已經放下，警示燈響起，突然有一輛機車強行從新化往新市方向通過，與區間車擦撞後隨即被彈飛了好幾公尺，幸好沒被火車壓到，遺留在現場的機車，從外觀初步觀察損害並不嚴重。

這起事故造成台鐵3267次區間車停駛在新市北端，列車上旅客約200人，由新市站派員引導至新市站轉乘其他列車。台南市警局善化分局也派出多名員警指引交通，200多名旅客拎著大包小包行李走到附近約50多公尺外的新市火車站，紛紛詢問發生什麼事情。

有乘客表示，並沒有聽到什麼撞擊聲，火車就停了下來，大家都很驚慌，在消防人員及警察的協助下跳下車廂，再走一段路去轉乘。

台鐵台南站表示，事件發生後維持單線通車，因夜間班次較少，只有這班區間車受到影響暫停行駛，沒有其他列車受影響。善化分局表示，這起交通事故在晚間9點半由鐵警局處理完畢，現場也恢復通行，交通順暢。