全台大停電犯眾怒，經濟部長王美花自請處分不請辭。王美花昨(4日)強調，她為台電「操作疏失」表達歉意；至於再次停電是否就下台？她說這是假設性問題，到了再看狀況。國民黨台北市議員游淑慧昨在臉書表示，「不懂能源的王美花繼續留任，懂能源的台電董、總雙請辭，原來不專業的官位最穩？」
游淑慧認為，「『關係』是個好東西，有關係，你就沒關係，沒關係，你就有關係了，沒想到王美花也吳釗燮化，還記得吳剛上任3個月，就斷交2友邦，當時他還演一下口頭請辭。後來斷多了也習慣了」。
游淑慧進一步說，這次王美花連請辭都免了，只自請處份？咦， 還要等著人家給你處分，政務官此時該做的是自我了斷、自己主動請辭吧？
然而，4日一份報紙的頭版有一則道歉啟事，一名男子因沒有處理好與女友間的事情，因此登報道歉。游淑慧對此表示，覺得這名男子都還比王美花及經濟部有擔當。
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