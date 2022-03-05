2022年03月04日 台北市/高雄興達電廠3日發生設備事故造成全台大停電，549萬用戶受影響，外界要求經濟部長王美花（中）下台負責。對此，王4日出席立法院會前受訪表示，對於這樣的事故，日前她也跟國人表達最深致歉，「大家的意見我們會虛心接受、檢討，真正解決問題」。（張鎧乙攝）

全台大停電犯眾怒，經濟部長王美花自請處分不請辭。王美花昨(4日)強調，她為台電「操作疏失」表達歉意；至於再次停電是否就下台？她說這是假設性問題，到了再看狀況。國民黨台北市議員游淑慧昨在臉書表示，「不懂能源的王美花繼續留任，懂能源的台電董、總雙請辭，原來不專業的官位最穩？」

游淑慧認為，「『關係』是個好東西，有關係，你就沒關係，沒關係，你就有關係了，沒想到王美花也吳釗燮化，還記得吳剛上任3個月，就斷交2友邦，當時他還演一下口頭請辭。後來斷多了也習慣了」。

游淑慧進一步說，這次王美花連請辭都免了，只自請處份？咦， 還要等著人家給你處分，政務官此時該做的是自我了斷、自己主動請辭吧？

然而，4日一份報紙的頭版有一則道歉啟事，一名男子因沒有處理好與女友間的事情，因此登報道歉。游淑慧對此表示，覺得這名男子都還比王美花及經濟部有擔當。