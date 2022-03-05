3日全台大停電，超過500萬戶無電可用，災情遍布全台引爆民怨。因經濟部部長王美花今年初在廣播節目上以不缺電跟人「賭雞排」，引發討論。中廣董事長趙少康小編刊出一張「雞的告白」，諷刺在民進黨執政下，雞又要因官員出包被吃、又要忙著生蛋，牠們才是最可憐的一群。此文獲大批網友迴響，紛紛直呼好笑。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」3日在臉書發文質疑，王美花後台到底多硬？三次大停電都還不用下台。指出這次全台大停電，影響超過500萬戶，高雄停108萬戶幾乎算全市停電，連帶影響台南20萬戶大停水，連台鐵都受影響停駛，影響層面堪稱「動搖國本」，「這樣王美花都不必下台喔？」

趙少康小編進一步質疑，行政院院長蘇貞昌說「不是缺電，是電廠故障」，讓他們不禁想回一句「台灣人民是電缺，不是智缺欸」，因興達電廠2023就要開始除役了，不除就是繼續燒煤、繼續故障，核二、核三也準備開始除役，除役老電廠又不重啟核四、綠電也搞不起來，靠藻礁換三接，就想頂全場嗎？這不是缺電？什麼才是缺電？趙小編痛批，「815大停電」一次就讓前經濟部長李世光閃電請辭，連前中油董事長都要下台負責，反觀王美花三次還不用下台。

為此，趙少康小編刊出一張圖，內容是兩隻雞在對話，一隻雞心想著「我要先負責生蛋」並對另一隻雞說「欸這次給你負責」；另一隻則無言以對，忍不住陷入深思「為什麼王美花出包要我們負責？」而圖片上方則寫著「王美花下台」5個大字。

此文獲得超過1200個讚、超過140則留言，網友紛紛回應：「笑死」、「這圖超好笑」、「雞最可憐，什麼都是牠們」、「誰說民進黨出包沒有負責，雞不就出來負責了嗎！」「每次大停電就要換1個部長，這樣我們就算有800個部長，也不夠綠營換啊！」