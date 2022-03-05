學測成績出爐，不少人開始煩惱要怎麼填寫志願。而一名男網友透露，他目前就讀成大電機，但為了上台大電機而去重考學測，結果除了英文與自然滿分外，今年難到爆的數學A他也拿了滿分，讓他瞬間信心滿滿，認為這次鐵定能考上。不過，不少過來人卻搖頭嘆說，真正難的是第二階段，就算考滿級分也不一定可以上，建議原PO念熟物理和數學，普通物理與微積分也好好準備。

一名就讀成大電機系的男大生日前在Dcard上發文說，他去重考了學測，日前分數出爐，國文14級分、英文15級分、數學A15級分及自然15級分。除了國文之外，英文、數學A與自然都拿滿級分，讓原PO信心滿滿地說「好爽！我有台大電機了！」

不少網友看了卻吐槽說，申請台大電機系的第一階段其實算很容易，第二階段才是大魔王關卡。「二階：Am I a joke to you？（我對你來說是個笑話？）」、「台大電機難的是二階筆試喔！很多滿級分在二階被刷掉，可以考慮填個私立醫學保底」、「台大電機難的是二階，建議把選修數甲和物理唸熟（也要唸大學的普物和微積分），再刷一些歷年二階數學和物理的考古題，才有辦法在聯合筆試拿到不錯的分數」。

另有一名就讀交通大學的學生則透露說，當年學測有一位朋友考了滿分75級分，拿著好成績去申請台大電機系，雖然有通過第一階段的篩選，但在第二階段的時候卻因為表現不好，最後竟然淪落到備取30幾的成績，最終也沒有考上。