靜宜資管系學生積極參與相關實習及競賽，屢屢獲得佳績，畢業後與知名企業接軌，就業機會多！（靜宜大學提供）

靜宜資管系是全台唯一擁有最完整SAP ERP學程，能與企業接軌，學生出路廣！（靜宜大學提供）

資管系學生積極參與相關實習及競賽，屢屢獲得佳績！畢業後與知名企業接軌，就業機會多、出路廣。（靜宜大學提供）

靜宜資管系授課教師也積極瞭解業界現況，並考取原廠證照，以幫助學生在專業訓練中擁有優勢，這是靜宜與其他學校很大的差異！（靜宜大學提供）

靜宜大學「資訊管理學系」長期與學界及業界合作，不僅是國內最早推動，也是全台唯一擁有最完整的企業資源規劃(SAP ERP)學程與智慧資料分析等課群的大學系所。該系所學生積極參與相關實習及競賽，屢屢獲得佳績！畢業後與知名企業接軌，就業機會多、出路廣。

靜宜資管系主任莊育維說，在企業e化過程中，企業資源規劃(Enterprise Resource Planning)簡稱ERP，是企業的基礎、也是運作最重要部分！對內ERP能統整公司營運所需的各種資訊，處理日常大量且複雜的交易資料，提供整合與即時資訊，支持企業運作與協助決策的資訊系統；對外，能串聯整合上游供應商與下游顧客的供應鏈及顧客關係管理系統。

校長唐傳義指出，學校培養資訊力重視兩面向，分別為核心使用資訊，例如分析問題、撰寫程式及使用平台、創造價值，ERP系統就是很重要的基本功。很多學生並非需要撰寫複雜程式才能解決問題；善用服務系統，提供服務設計，創造價值並與未來職場相連結。

唐傳義表示，目前許多企業正進行數位轉型，資管的專才就是深度聆聽、瞭解企業與外界需要，以資訊程式及平台規劃服務設計，並以好的服務方案面對未來挑戰，成為可以創造價值的專才。

莊育維認為，國內雖然很多學校推廣ERP，但都是多個系所共同進行，只有靜宜資管是單一系所開設學程；並選擇由德國研發、全球市佔率第一的SAP ERP軟體，規劃從採購、財務、生產、配銷到物流等最完整的課程。系上授課教師也積極瞭解業界現況，並考取原廠證照，以幫助學生在專業訓練中擁有優勢，這是靜宜與其他學校很大的差異！

莊育維強調，根據人力銀行的資料，ERP工作職缺多達近萬個，學生畢業能立即就業！此外，資管系有3名學生參加中華企業資源規劃學會與知名外商公司所舉辦的實習及競賽，不僅贏得第2名及2個佳作；透過競賽實際瞭解企業運作，並獲得實習及就業好機會。

靜宜資訊管理學系碩士班一年級，也是學碩士5年一貫生的江紜姍說，感謝系上提供的ERP實習顧問培訓，也很榮幸獲得外商公司的企業實習及就業機會，從中瞭解該產業注重的能力與特質，對未來非常有幫助。

江紜姍認為，ERP實習顧問培訓過程中擔任團隊專案經理，學習專案統籌與管理能力，尤其面對緊湊的時程所採取的策略。在專案中也深入觀察與溝通，瞭解每位組員的人格特質和行事作風；與不同團隊成員交流彼此的問題與想法，能提升人際溝通與組織能力，獲得不同產業的Domain know-how，這是ERP顧問最重要的價值。她鼓勵想挑戰自我的學弟妹參與相關課程，一定能滿載而歸！