0913:CNN新聞網引述資深西方情報人員指出，監控俄烏戰爭的美國及北約官員本周稍早已經注意到俄軍的策略將有明顯轉變，俄軍現在似乎準備「轟炸城市直到屈服」為止，可能造成重大平民傷亡。

官員表示，重型武器不只是重量更重，造成的傷害也更大，會造成更多傷亡，他說這是非常粗暴的走向。

0753:影》俄飛彈炸毀烏克蘭整棟公寓 上百人遭活埋

2日俄軍一枚飛彈炸毀基輔北邊城鎮博羅江卡（Borodyanka）的一座公寓大樓。

基輔北邊小鎮博羅江卡（Borodyanka）的一座公寓大樓被俄軍飛彈炸毀。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、富比世（Forbes）報導，2日俄軍一枚飛彈炸毀基輔西北邊50公里處小鎮博羅江卡（Borodyanka）的一座公寓大樓，整棟大樓瞬間夷為平地，烏克蘭緊急災害應變中心（State Emergency Service of Ukraine）發言人魯班（Viktoriya Ruban）昨（4）日表示，預計至今仍有約100人被活埋在瓦礫堆下。

她說現在仍無法確定究竟有多少人遭到活埋，由於俄軍仍持續進行猛烈砲擊，救難人員也無法抵達現場救援。她說救難人員已經準備好隨時到現場救出受困民眾，就等烏俄雙方談妥人道走廊協議。

如同基輔其他周邊城鎮，過去幾天博羅江卡遭遇俄軍猛烈轟炸。