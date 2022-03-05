派屈克·希克 目前已有20顆進球（圖片來源︰達志影像）

上一輪德甲拜仁慕尼黑順利擊敗了法蘭克福全取3分，相反第2位的多特蒙德只能打平了奧格斯堡，令到拜仁在榜首領先優勢拉開至8分的。本周六拜仁主場對第3位的勒沃庫森，相信又會發揮本賽季「遇強愈強、遇弱愈弱」的特色，務求擊敗對方，進一步鞏固榜首優勢。

【足球-德甲】[勒沃庫森@拜仁慕尼黑][03/05(六) 10:30] [編號 657]

拜仁本賽季聯賽的4場敗仗分別是輸給波鴻(11位)、慕森加柏(14位)、奧格斯堡(15位)以及法蘭克福(10位)，而對上前列球隊，不論主客都可以勝出。以上半季客場對勒沃庫森時拜仁竟能大勝5:1而回。

本場除了是聯賽前列大戰之外，也是本賽季德甲神射手的對決。拜仁前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 繼續不停進球，目前進數是28球。緊隨其後的正正是效力勒沃庫森有20顆進球的捷克中鋒 派屈克·希克 Patrik Schick。

勒沃庫森進入2022年後成績十分之好，聯賽7戰5勝1平1敗，而球隊聯賽目前44分排名第3。不過落後拜仁已經是14分之多。勒沃庫森2022年的7場聯賽，進球中位數是2.5的話，該隊不論勝負大小[總分]都是大2.5，所以若認為「不讓分/拜仁慕尼黑勝」的賠率不理想的話，也可考慮大小[總分] 2.5，甚至3.5。

推薦︰ <足球>657 勒沃庫森@拜仁慕尼黑 讓分 (拜仁慕尼黑 (-1))；大小[總分] (大 3.5)

恩昆庫 目前已有14個聯賽進球（圖片來源︰達志影像）

另一場前列對決，聯賽第4位的RB萊比錫，將在主場對第5位的弗賴堡。兩隊為爭下一季的歐洲冠軍聯賽席位實是不容有失。雙方實力接近，就連積分也相同，故此選有主場之利的RB萊比錫不讓分勝。

【足球-德甲】[弗賴堡@RB萊比錫][03/05(六) 10:30] [編號 659]

下賽季參加歐洲冠軍聯賽的第4個席位競爭非常激烈，第4的RB萊比錫(+22)、第5的弗賴堡(+13)和第6的霍芬海姆(+11) 三支球隊目前一樣是24戰40分，目前只是以球差數之別排第4至第6位，所以本場RB萊比錫主場對弗賴堡，絕對是關鍵戰，對那隊可取得最後1個歐洲冠軍聯賽參賽資格，有深遠影響。

主隊RB萊比錫被看高一線，球隊2022年各項賽事11戰9勝1平1敗，敗仗是2:3不敵榜首的拜仁，可說是雖敗不辱。中場 恩昆庫Christopher Nkunku 保持好狀態，目前已有14個聯賽進球，已經成為歐洲各大球會的收購目標。

對手弗賴堡是本賽季德甲最令人驚喜的球隊，聯賽24戰11勝7平5敗排名第5位，仍然有機會參加下賽季歐洲冠軍聯賽，也比球隊上季聯賽排第10有大幅進步。

弗賴堡成績這麼好，主要是防守穩固，目前聯賽24戰只丟26球，跟拜仁一樣是丟球最少的球隊。不過要留意是跟賽季初期時常零封鎖對手有所不同，最近兩場聯賽雖然都取勝但也有丟球，該隊[總分]2.5球大小都是「大」，而進入2022年之後各項賽事的10場比賽，[總分]2.5球大小更是5大3小。既然弗賴堡「小」不再是保證，本場選不讓分/RB萊比錫勝，甚至大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>659 弗賴堡@RB萊比錫 大小[總分] (大 2.5)；不讓分 (RB萊比錫)